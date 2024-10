In English

Después de dos años de matrimonio, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron separarse.

Ahora, 'Jenny from the Block' habla sobre su separación en una nueva y sincera entrevista.

La actriz de 'Atlas' conversó con la revista Interview este miércoles 9 de octubre, y explicó que está "emocionada" de estar sola a pesar de encontrarse en un territorio "solitario, desconocido y aterrador".

"Todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estar en estas situaciones diferentes y que han sido todo un reto, ¿qué puedo [...] hacer cuando estoy sola, volando por mi cuenta... qué pasa si sencillamente soy libre?" le dijo a Nikki Glaser. "Cuando te detienes a examinar esos sentimientos y piensas, 'Esto no me van a matar', es como, 'sí soy capaz de sentir alegría y felicidad sola'".

Lopez, de 55 años, continuó: "Tienes que estar completa si quieres algo que sea más completo. Tienes que estar bien por ti misma. Pensé que había aprendido eso, pero no lo hice. Y entonces, este verano, tuve que decir: 'Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacer eso.' "

La cantante de 'On the Floor' añadió cómo "estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad dentro de mí misma. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más llenara, y es como, 'No, en realidad estoy bien.'"

Glaser, de 40 años, le preguntó si "esta es la primera vez que puedes decir eso como mujer soltera?" Lopez respondió: "¡Sí!"

"¿Sabes qué? Para las personas que son románticas y les encanta estar en relaciones y quieren envejecer con alguien, pensamos: 'Tengo que tener eso para estar completa y feliz.' Y no lo necesitas", dijo.

"Toda mi vida ha sido demostrar que soy suficiente. Lidiar con sentir que eres suficiente, desde que eres muy joven, es algo que no resuelves durante mucho tiempo, porque no te ves a ti misma de esa manera", añadió. "Algo te está impulsando y tus decisiones y no sabes por qué. Empiezas a preguntarte, 'Espera un minuto, ¿qué [...] está pasando aquí?'"

Explicó cómo su crianza y "simplemente ser ignorada, ser una hija de en medio, tener una madre muy extrovertida y un padre que trabajaba todo el día y toda la noche y sentir que no eras importante, como si no fueras una prioridad. Eso se incrusta en ti, y creo que tus padres están haciendo lo mejor que pueden. Incluso ahora, siendo madre, tengo mucha más empatía por lo que han pasado. Amo a mis padres, pero sí veo el efecto de quiénes eran y cómo fueron criados en mí. Ni siquiera te das cuenta hasta que esas cosas comienzan a manifestarse en tus relaciones adultas reales."

¿Y la reconciliación?

Los fans han seguido esperando una reconciliación entre Lopez y Affleck, de 52 años, especialmente después de que Affleck y Lopez fueran vistos demostrando su cariño el 14 de septiembre.

Sin embargo, la reunión de Lopez y Affleck con la abogada de divorcios de celebridades Laura Wasser dejó en claro que no hay vuelta atrás para la antigua pareja de poder.

La estrella de 'Hustlers' y el actor de 'Gone Girl' tuvieron una reunión con la abogada en su edificio de oficinas en West Hollywood a finales de septiembre, informó TMZ.

Personas no identificadas le dijeron al medio que Lopez y Affleck contrataron a Wasser para mediar su divorcio mucho antes de que la cantante-actriz presentara oficialmente la demanda de divorcio en agosto.