Con el corazón destrozado, Chiquibaby reveló a sus fans que su mamá María Himonidis murió repentinamente.

"Con profundo dolor les comparto que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre. Estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza", escribió en las redes sociales la conductora de 'Siéntese Quién Pueda', el programa de chismes de la cadena Univision.

La conductora latina era muy cercana a su madre, a quien había entrevistado varias veces para su canal de YouTube y en su programa de radio. Fuentes cercanas a Chiquibaby, cuyo nombre es Stephanie Himonidis, confirmaron a ENSTARZ ¡Latino! que Doña María falleció en México, donde vivía.

Chiquibaby y su mamá eran muy cercanas

La conductora y su madre eran muy cercanas. Tanto que Chiquibaby contó en Hoy Día, cuando era conductora del matutino de la cadena Telemundo, que desde que tuvo a su hija se sentía como "el clon" de su mamá.

"Cada vez me parezco más a ella, mi humor y mi forma de ser es similar, pero ahora hasta mi cara y mi cuerpo me la recuerdan", dijo en su momento.

Una muestra del gran sentido del humor de la madre de Chiquibaby es que cuando la conductora quedó embarazada, dio varias entrevistas deseándole que tuviera trillizos. Era una señora muy divertida y adorada por su familia.

Una dolorosa despedida

"Mamá COCO" como la llamaban sus nietos era una Mujer Alegre, una mujer fuerte y una Mujer que quería lo mejor para sus hijos, nos inculcó el trabajo, la honestidad, la disciplina y lo más importante que nunca olvidáramos de donde veníamos ! Vuela Alto COCO 🕊️🕊️🕊️ dale un fuerte abrazo a Papa Peter y Descansa en Paz, Te amaremos siempre !!", completó el mensaje la triste conductora.

Su texto acompaña a un carrusel de fotos en el que se ve a su mamá en diferentes etapas de la vida. En unas está como una feliz abuela, en otras como una mujer joven con Chiquibaby en brazos, y en otras con el resto de la familia.

Famosos se solidarizan

Aunque, sin duda sus personas más cercanas se han comunicado directamente con ella, en las redes sociales los fans de Chiquibaby y sus amigos famosos le han dedicado palabras de consuelo.

"Mamá Coco era especial, la recuerdo con mucho cariño, siempre alegre y platicadora. Lamento muchísimo su partida 🥲😢 Ella te acompañará y estará presente en tu corazón. Mis oraciones para tu hermano y para ti, fortaleza y paz", escribió Adamari López.

"Chiqui acompañandote en tu dolor. Te quiero mucho", le puso Lucho Borrego.

¡Paz a sus restos! y nuestro sentido pésame!