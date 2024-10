En inglés

Los dos hijos del Príncipe Harry y Meghan Markle han heredado de ella la gran cantidad de cabello, lo que los hace parecerse a su madre en este aspecto.

El Duque de Sussex compartió este detalle poco común sobre su hijo, el Príncipe Archie, de 5 años, y su hija, la Princesa Lilibet, de 3, durante su asistencia a los premios WellChild en Londres el pasado 30 de septiembre.

Sophie Vokes-Dudgeon, directora de contenido de la revista Hello!, reveló que el Príncipe Harry, quien es el patrón de la organización benéfica infantil, "conversó animadamente" con los periodistas sobre sus hijos antes de que comenzara el evento.

Sin embargo, no es solo de Meghan de quien Archie y Lili han heredado características. Aunque obtuvieron el volumen de cabello de su madre, el tono rojizo de sus cabellos es un rasgo que viene de su padre.

Durante su aparición en 2023 en el programa "The Late Show with Stephen Colbert", el Príncipe Harry comentó que tanto Archie como Lili heredaron el "gen pelirrojo" que proviene de la familia de su fallecida madre, la Princesa Diana.

"El gen de los Spencer es muy, muy fuerte", explicó el príncipe durante la entrevista. "En realidad, al principio de mi relación [con Meghan], pensé genuinamente que, si esto continuaba y llegábamos a tener hijos, no había manera de que el gen pelirrojo se mantuviera frente a los genes de mi esposa, ¡pero me equivoqué!".

Durante su estancia en Londres, el Príncipe Harry también habló con entusiasmo sobre su vida en California con su "maravillosa" esposa, según mencionó Vokes-Dudgeon.

El ex piloto militar comentó a los reporteros que Markle estaba "manejando todo" en Montecito mientras él se encontraba en Londres y que "tenía las manos ocupadas" cuidando no solo de sus hijos, sino también de sus tres perros y algunas gallinas, los cuales aún no están "totalmente entrenados para vivir dentro de la casa".

Markle asistió previamente a los premios WellChild junto a Harry en 2018 y 2019.

Los Sussex tenían planeado asistir al evento del año 2022, pero finalmente no pudieron hacerlo debido al fallecimiento de la Reina Isabel el 8 de septiembre de ese año, que coincidió con el día de la ceremonia.

