Uno de los reality shows más exitosos en lo que va de 2024 ha sido La Isla Desafío Extremo, el programa de Telemundo que ha llevado a 27 participantes a sumergirse en una aventura exigente donde el sacrificio y esfuerzo para triunfar en la competencia que este 14 de octubre llegará a su final.

Tras más de 11 semanas de participación y más de 2.500 millas recorridas en Turquía, lugar en el cual se desarrolla 'La Isla Desafío Extremo' y donde abundan constantes cambios de temperatura, humedad y ambiente, ya se conocen cuáles serán los finalistas de la competencia.

Natalia Alcocer, Hubert Riascos, Uriel del Toro, Guty Carrera y Adrián Di Monte son los cinco que aún permanecen dentro de la producción, aunque se espera que uno más de ellos quede fuera también de cara al lunes.

De hecho, una de las últimas en ser eliminada de la competencia fue 'La Cazadora' Viviana Michel, que sorpresivamente y contra todo pronóstico se despidió este jueves, a pesar de su perfil como favorita.

Como era de suponerse en redes sociales varios internautas y seguidores de 'La Isla Desafío Extremo' no escondieron su malestar por la despedida de Michel.

"Viviana Michel tenía que haber sido la ganadora de la isla y no voy a soportar que no fue ella, aunque pare de ver esto desde hace tiempo", dijo una usuaria, en un discurso que fue respaldado por otra que dijo que "si sale Viviana ya no hay interés en ver el programa".

¿Cuánto se llevará el ganador de La Isla Desafío Extremo y por dónde verlo?

Los habitantes que aún se encuentran en Estambul, Turquía, han tenido que sortear cientos de obstáculos y trabas para continuar en la competencia, pero dicho sacrificio tendrá una importante recompensa de $200.000 dólares al ganador.

El suculento premio no ha sido el único con el que han contado los participantes en el evento, porque además varios han tenido la oportunidad de recibir premios de $5.000 dólares adicionales gracias a los Retos de Salvación.

En ellos, los competidores hacen de todo para conseguir el premio en metálico, además lograr inmunidad para evitar ser candidatos durante las eliminaciones diarias.

También cuentan con un poder que les permite votar para intentar salvar a un compañero en el Juicio de la Isla, que lleva a los dos menos votados a un choque clave en El Duelo de Eliminación.

Adicionalmente otro premio que se sorteó fue el correspondiente al Reto por la Recompensa, donde Natalia Alcocer superó a Guty Carrera y terminó ganándose un paquete con todos los gastos pagados para viajar por cinco capitales en los cinco continentes del mundo por 15 días, en un reconocimiento que ya podría haber pagado su participación en el reality show.

Será el próximo lunes 14 a partir las 7:00 p.m hora este, 6:00 p.m. hora centro, cuando Telemundo anuncie el ganador de 'La Isla Desafío Extremo'.