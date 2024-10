Han habido varios casos en la televisión mundial donde el ancla o conductor de un programa se anima a renunciar en vivo, pero lo visto este lunes en la televisión mexicana sorprendió hasta a los más cínicos.

¿La víctima? El periodista y conductor el programa 'Ciudadano 2.0', Gustavo Macalpin en el canal 66 de Mexicali, en Baja California, quien fue interrumpido de repente cuando estaba al aire por el presidente del canal, Luis Arnoldo Cabada.

Lo que empezó como una entrevista terminó por convertirse en la peor pesadilla de Macalpin, que recibe sin problemas a Cabada durante un pasaje del programa.

Tras un abrazo y un apretón de manos, el panelista pensaba que la visita de su jefe era para aclarar un tema en particular, pero mayor sorpresa se llevó ante las cámaras al enterarse de que ese iba a ser su último día de trabajo en el canal de televisión.

Con un discurso primero adulador, Cabada destacó los años de trabajo y servicio que le dedicó al Canal 66. Luego le lanzó la puñalada.

"Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Pero todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", señaló el directivo.

Ni en una telenovela, o incluso 'La Rosa de Guadalupe' se atrevieron a tanto.

#Mexicali

Despinden en vivo al conductor Gustavo Macalpin del canal 66.



Durante su programa 'Ciudadano 2.0' había hablado mal del esposo de la Gobernadora Marina del Pilar y de pronto apareció el Director general del canal para notificarle su despido. pic.twitter.com/XRSUjpNaKM — Berenice (@BereniceDiazG) October 8, 2024

¿Por qué despidieron así a Macalpin?

Con una sangre fría admirable, el periodista continuó frente a las cámaras para cerrar el espacio, pero dentro de su reacción no pudo ocultar el asombro de haber sido despedido en directo y sin recibir una explicación sobre las razones que propiciaron la decisión y la forma tan radical en que lo dimitieron.

"Una manera bastante extraña de que se informara (el despido), pero yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido durante estos... creo que seis años y medio", concluyó antes de salir del aire.

Usuarios en redes sociales aseguraron que en 'Ciudadano 2.0' Macalpin había dirigido fuertes críticas hacia Carlos Torres, el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que habría producido un veto de censura inmediato.

La primera en reportar la situación fue la licenciada Berenice Díaz (@BereniceDiazG en X) que dijo que minutos antes Gustavo se había dirigido directamente a la familia política lo que presuntamente trajo como consecuencia que llamaran desde la oficina gubernamental para quejarse.

Macalpin también había tenido comentarios cínicos para con el ahora expresidente de México y la presidenta actual Claudia Sheinbaum.

"Sabemos que un hombre, Andrés Manuel López Obrador va a seguir teniendo el control. Es políticamente incorrecto decirlo, pero también es una hipocresía no reconocerlo. Algunos ingenuos piensan que Sheinbaum se va a desmarcar de AMLO ahora que ya es presidenta. En primera eso no va a pasar y en segunda, aunque quisiera no podría".

Jorge Álvarez Máynez, político y diputado mexicano, se solidarizó con Macalpin en lo que a su juicio fue un "grotesco acto de censura".