RBD es uno de esos grupos que lograron marcar a toda una generación que creció viendo sus historias y escuchando su música. Gracias al cariño que cosecharon por años, la noticia del reencuentro y una nueva gira fue como un abrazo para los fans.

Sin embargo, el grupo que antes era conformado por seis integrantes, pasó a ser un quinteto debido a la decisión de Alfonso 'Poncho' Herrera de no regresar a los escenarios. A pesar de ello, la gira se dio de acuerdo a lo planeado durante los meses de agosto a diciembre del 2023.

A casi un año del fin de este mítico reencuentro, Christopher Uckermann, miembro de RBD, ofreció una entrevista junto al conductor mexicano Yordi Rosado donde mencionó cómo fue para él la ausencia de su excompañero Poncho.

En esta emotiva conversación, Uckermman reconoció que extrañó la presencia de Poncho a lo largo de la gira, pero que sabe que su etapa en la música y en los escenarios llegó a su fin por decisión propia. Además recalcó que nadie podía forzarlo a regresar.

"Sí lo extrañé, yo creo que todos lo extrañamos, pero no podíamos forzarlo. Él es un gran actor y lo hizo muy bien en la música, pero su pasión es lo actoral, lo respetamos. Al final no puedes forzarlo, menos a Poncho, no puedes forzarlo a hacer nada", expresó el integrante de RBD.