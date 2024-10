Cardi B, conocida como la reina del rap y del trap, podría estar dando a los fans nueva música dentro de poco.

En un Twitter Spaces el 16 de octubre, Cardi B compartió que tuvo que ir a Los Ángeles para dar los toques finales al seguimiento de 'Invasion of Privacy' del 2018.

"También estoy en Los Ángeles porque tengo que hacer algo relacionado con el álbum. Sé que se van a poner en plan: '¿Qué coj----, b--h?" ('What the f--k, b--h?'). Pero es algo que se va a hacer jodidamente rápido", dijo.

"Sólo va a ser un uno-dos. Lo hice cuando estaba embarazada, y nada salió como yo quería, así que tenemos que hacerlo de nuevo", añadió Cardi B.

Dice que sus planes para el álbum son "únicos".

"Va a ser increíble y único porque todo lo que hago tiene que ser increíble y único. Siento el retraso. No va a ser un retraso loco. Va a salir increíble. Voy a estar aquí durante nueve días", compartió.

Cardi luego tomó el pelo a sus fans y prometió que el proyecto saldrá "pronto".

"El álbum saldrá muy, muy pronto, los anuncios saldrán muy, muy pronto. ¡Las cosas se están haciendo más ahora! Ya no estoy embarazada", bromeó.

A principios de este año, Cardi lanzó dos sencillos para dar pistas sobre el lanzamiento del proyecto. Anteriormente había compartido los éxitos de la lista Billboard Hot 100 'Enough (Miami)' y 'Like What (Freestyle)', el primero de los cuales se convirtió en uno de los 10 primeros éxitos de la lista. También participó en el remix de 'Wanna Be' de Megan Thee Stallion y GloRilla.

Cardi se ha enfrentado a algunos reveses personales este año, ya que anunció que se divorciaría de su marido, el rapero Offset. La pareja tiene tres hijos en común: Kulture, de 6 años, Wave, de 3, y una niña que nació el 7 de septiembre. ¡Quedamos a la expectativa!