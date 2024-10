En inglés

Los artistas urbanos estadounidenses Cardi B y Offset han terminado definitivamente, al menos según lo que ha dicho la propia rapera.

La intérprete de 'I Like It' se dirigió a sus seguidores a través de X (anteriormente conocido como Twitter), donde participó en una conversación con sus fans en la plataforma X Spaces. Durante la charla, Cardi confesó que su matrimonio con Offset realmente ha llegado a su fin esta vez.

Te puede interesar: Orgullosa de su cuerpo post-parto, Cardi B arrasa en París en medio del drama de infidelidad con Offset

"Poco a poco, todos tienen que seguir su propio camino. Mis hijos tienen que acostumbrarse a eso, a que no van a llegar a casa todos los días y encontrar a su papá aquí. Poco a poco, pero es lo que es", dijo Cardi B, según lo reportado por Billboard.

"Es un poco difícil—no quiero hablar de eso porque no quiero ponerme sentimental—, pero es un poco difícil. Como adulto, te acostumbras a un cierto tipo de estilo de vida sin estar con alguien. Pero también es difícil para tus hijos acostumbrarse a que su papá no va a estar aquí todos los días después de la escuela. Su papá no va a venir a recogerlos después de la escuela", continuó Cardi.

A pesar de su separación, Cardi dejó en claro que Offset seguirá siendo parte de su vida y de la vida de sus hijos. "Quiero que mis hijos sepan quién es su papá porque no quiero que mis bebés se acostumbren a estar con mi papá o con mi primo. Quiero que sepan, 'Este es tu papá'", agregó.

Te puede interesar: Quavo y Offset reavivan su amistad el mismo día del fallecimiento de Rich Homie Quan

Aunque está dispuesta a que Offset continúe en sus vidas, también dejó claro que habrá límites que quiere respetar.

"Una cosa que no quiero permitir es, 'Oh, estamos en la misma casa. Ven arriba, vamos a dormir juntos'. No quiero permitir eso. No quiero dormir, no quiero tener sexo, no quiero hacer nada," compartió Cardi.

"Porque eso es lo que nos mantiene atrapados en el mismo ciclo. Oh, dormimos juntos, nos acurrucamos, al día siguiente estamos sonriendo y luego, ¿qué pasa? Ese mismo día estamos peleando y volvemos a caer en el mismo ciclo. No quiero ese ciclo. Por eso no estoy interesada en el amor. Por eso, si alguien está aquí, yo no estoy. Si yo estoy aquí, él no está. Poco a poco, todo se va a terminar completamente. Toma tiempo. No sé cómo explicarlo, pero todo se acabó", expresó.

La pareja ha tenido una relación tumultuosa a lo largo de los años, con Offset acusando recientemente a Cardi B de haberle sido infiel mientras estaba embarazada.

"Fuiste infiel con un bebé dentro, di la verdad," dijo Offset en un post.

En respuesta a sus comentarios, Cardi acusó a Offset de haber confesado que él también había estado con otras personas durante su relación y que estaba intentando provocarla.

A principios de este verano, Cardi B solicitó el divorcio de Offset por segunda vez. En los documentos obtenidos por Associated Press, Cardi solicitó la custodia total de sus hijos, la pequeña Kulture, de 6 años, y su hijo Wave, de 3 años. Desde entonces, han dado la bienvenida a un tercer bebé, una niña que nació el 7 de septiembre.