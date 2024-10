La edición de 2024 de la ceremonia de entrega de los Latin Billboards se realizó el jueves 17 de octubre en Miami, con una alfombra azul como antesala. Los aciertos en la moda fueron numerosos, pero también hubo significativos desaciertos.

Algunos como Gabito Ballesteros sufrió o de terquedad o mal asesoramiento. El artista de corridos tumbados llegó como si fuese a una fiesta informal, pero especial en la casa de un amigo o colega.

Otros, lamentablemente no escucharon aquello de 'de la moda lo que te acomoda', el vestido de Camila Fernández era hermoso, pero realmente no la favorecía. Esta hermosa mujer quedó escondida detrás de encajes y volantes, con una silueta que no es la mejor para su figura.

Algo similar pasó con Alicia Machado, quien llevaba un dramático vestido del diseñador venezolano Alejandro Fajardo. En persona se veía hermosa, pero el traje no fotografía bien, menos cuando se ponía en el cuello una especie de boa nrga al estilo ballon, que está de moda. No era lo mejor para las fotos.

La artista mexicana Danna Paola tampoco acertó, a pesar de que se notó el esfuerzo por vestirse de una diseñadora mexicana radicada en Miami, y hasta llevaba un bolso hecho con la placa de autos de Florida. Sin embargo, no era ni la ropa adecuada para el evento, ni la que más le favorecía. Los zapatos tampoco la ayudaron. ¡La tienes que ver!

Ahora, también hubo elecciones inexplicables como el vestido de crochet de la actriz colombiana Daniella Arciniegas, o el encaje negro semi transparente de La Joaqui, que daba un aire a Lydia la de 'Beetlejuice' si fuese modelo de OnlyFans. No se veían lo guapas que son, o siquiera conectadas con el lugar a donde iban.

Aun así, hubo cierto esfuerzo. Todo lo contrario pareció pasar con Guti Carrera, quien es un hombre guapísimo, pero parecía que iba a una reunión de casual Friday del trabajo.

Un desacierto inteligente fue el de Lupillo Rivera, quien llegó en jeans, pero con una camiseta en la que se veía la cara de Sean 'Diddy' Combs cruzada con una línea, como el signo de no. Buena moda no era, pero sí que impactó y distrajo de otros temas polémicos en su vida, como la pelea con sus hermanos y el daño que le hizo a su carrera 'La Casa de los Famosos'.

En pocas palabras, hay mucho para comentar. Acá tienes las fotos. La ceremonia de entrega de premios se podrá ver por Telemundo, el domingo 20 a las 8 pm.