La influencer y comediante Karime Pindter se ha convertido en una figura que nunca deja de sorprender. No solo mantiene la atención del público con su talento y sus aventuras profesionales, que incluyen varios programas de reality TV, sino que tiene unas historias personales muy intensas. La más reciente implica una caída desde un tercer piso, con todos los problemas que eso conlleva.

Tras su aparición en shows como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, donde consiguió el segundo lugar, la popularidad de Karime solo ha ido en aumento, lo que la ha llevado ser el tema del momento.

En las últimas horas, Karime de ha convertido una vez más en tendencia en redes sociales, luego de que se hiciera viral una nueva entrevista de ella. En esta ocasión, Pindter asistió como invitada al espacio 'La Entrevista con Yordi Rosado', donde su anfitrión la esperaba para compartir un rato y conversar.

Como era de esperarse, la personalidad de internet y televisión se mostró transparente contando distintas anécdotas como su paso por el controvertido programa Acashore, así como su reciente paso por LCDLF y sus aventuras y desventuras en el amor.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fans fue una anécdota que Karime tuvo durante su adolescencia y la cual pudo haber terminado en una completa tragedia. El tema surgió cuando Yordi le preguntó a Karime sobre cuál había sido la peor fiesta en la que había estado, a lo que ella respondió sin titubeos que se trataba del cumpleaños de una amiga cuando a penas tenía 17 años.

De acuerdo con el relato, la influencer y sus amigas se encontraban haciendo una pijamada, donde ella terminó bebiendo una botella de vodka. Eventualmente, las jóvenes decidieron salir y llevar la fiesta a un antro. Para es entonces, Karime se encontraba bastante intoxicada por el alcohol.

Ante su estado, Luigi, uno de sus amigos, la tomó y la sentó en el barandal del tercer piso del privado del antro en el que se encontraban. En cuestión de segundo, Karime cayó desde esa altura hasta el suelo de la primera planta, lo que provocó que todos los presentes reaccionaran, llegando incluso a detener la música.

La preocupación de sus amigos fue tanta que no solo trasladaron a Pindter al hospital, sino que también dieron aviso a sus padres, quienes acudieron de inmediato a la sala de emergencias. Aunque la revelación de la caída fue sin duda de impacto para sus seguidores, esto no sería lo más sorprendente de la historia.

Según cuenta Karime, en el hospital fue sometida a varios exámenes para saber con exactitud las consecuencias de la aparatosa caída. Sin embargo, los resultados no mostraban ninguna lesión de gravedad, lo que indicaba que la personalidad había salido ilesa de tal experiencia.

"Me llevaron a traumatología, estaba tan borracha... Dios es muy grande y mi ángel de la guarda ha trabajado duro en mi vida. Me hicieron radiografías y no me rompí ni una uña", manifestó Karime en su entrevista con Yordi.