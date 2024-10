Frankie Muniz se prepara para cumplir el sueño de su vida: convertirse en piloto de NASCAR a tiempo completo.

A sus 38 años, la ex estrella de 'Malcolm in the Middle' está haciendo la transición de Hollywood a la pista de carreras, uniéndose a Reaume Brothers Racing para la 2025 NASCAR Craftsman Truck Series.

En una entrevista con PEOPLE, Muniz compartió: "No quiero decir que haya pasado mucho tiempo, pero este ha sido mi sueño desde siempre".

Muniz empezó a competir en 2004, inicialmente en la categoría de open-wheel, con la esperanza de entrar en la IndyCar o la Fórmula 1. Sin embargo, la NASCAR siempre estuvo en su mente.

"Crecí viendo la NASCAR. Era un gran aficionado, pero no era algo que necesariamente pensara que alguna vez tendría la oportunidad de hacer", dijo. Ahora que su sueño se ha hecho realidad, Muñiz está listo para salir a la pista como piloto de la F-150 nº 33.

Su reciente experiencia en la serie ARCA Menards durante la temporada 2023 sólo ha alimentado su pasión por las carreras. Compitiendo con Ford Performance, Muniz logró un impresionante cuarto lugar al final en puntos con un top cinco y once top diez.

También ha corrido en la NASCAR Xfinity Series y en la Mustang Challenge Series, adquiriendo una valiosa experiencia e impulso para su próximo debut a tiempo completo en la NASCAR.

A pesar de su entusiasmo, Muniz es consciente de los retos que tiene por delante. "Quiero que la gente sepa que he dedicado literalmente mi vida a esto", dijo. "Cuando no estoy en el coche de carreras, estoy pensando en estar en el coche de carreras".

Muniz pasa su tiempo entrenando, trabajando con ingenieros y estudiando las imágenes de las carreras para asegurarse de que está totalmente preparado. Sabe que tiene "mucho que demostrarme a mí mismo y a todo el mundo".

Aunque Muniz no ha cerrado completamente la puerta a la actuación, su principal objetivo ahora son las carreras. "Espero poder hacer las dos cosas", dice, pero su corazón está puesto en demostrar su valía en la NASCAR. Quiere que los aficionados vean su arduo trabajo y su determinación, y está ansioso por demostrar que no es sólo un ex actor que compite, sino que quiere dejar huella en este deporte.

"No quiero haber llegado sólo a la NASCAR", dijo. "Quiero que cuando la gente piense en la serie de camiones, piense: 'Quiero ver a Frankie. Es competitivo. Él es esto'. Así que estoy haciendo todo lo que puedo". ¡En Enstarz Latino le deseamos lo mejor!