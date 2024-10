En inglés

¡Shakira está mostrándolo todo! La cantante colombiana lució su look más atrevido hasta ahora mientras hablaba abiertamente sobre su "vulnerabilidad" tras su separación de Gerard Piqué luego de 11 años de relación.

La intérprete de "Hips Don't Lie" concedió una entrevista sincera a la revista 'GQ', donde compartió el profundo proceso de duelo que ha atravesado a través de su música. Además, impresionó a sus fans con una sesión de fotos en la que lució un brasier de silicona vanguardista y apenas visible.

Shakira — cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll — confesó que le tomó tiempo empezar a procesar su separación.

"No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto", comentó la cantante de 47 años al medio. "Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música."

La cantante colombiana se separó de su ex, Gerard Piqué, en junio de 2022, poco después de que el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española fuera acusado de haberle sido infiel, según el Daily Mail.

"Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles", añadió la cantante.

En su último álbum, 'Las Mujeres Ya No Lloran,' Shakira plasmó sus emociones variables durante el proceso de curación, desde expresar gratitud por su relación hasta señalar el narcisismo de Piqué.

Shakira y Piqué, de 37 años, se conocieron en 2010 durante la grabación del video musical de "Waka Waka (This Time for Africa)". Se presentó por un amigo en común, después de que ella lo encontrara atractivo durante la filmación.

Un año después, en 2011, hicieron pública su relación. Aunque nunca llegaron a casarse, parece que así lo prefirió ella. "Para serte sincera, el matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia", dijo en 2020 en una entrevista con PEOPLE.

También sostuvo que el matrimonio no era "un paso necesario en la vida de una pareja". La cantante comparte dos hijos con su exnovio futbolista: Milan Piqué Mebarak, de 11 años, y Sasha, de 9.