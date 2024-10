Mientras Shakira anda cantando sobre las mieles de estar 'Soltera', su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué sigue en pareja con la mujer con la que le fue infiel y no solo parece estar muy bien, sino que ahora lo dice con una gran sonrisa y en televisión internacional.

El exfutbolista y empresario formó parte de la programación especial de CNN en Español, para su lanzamiento en España. En una charla con la periodista venezolana Alejandra Oraa, habló sobre su Kings League, cómo ve su deporte y abrió su corazón.

Te puede interesar: Shakira sorprendió a Lele Pons con un regalo de Dolce & Gabbana valorado en miles de dólares

"Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barsa (Barcelona Fútbol Club) durante más de 20 años", dijo Piqué durante la entrevista que fue parte del programa matutino 'Cafe CNN'.

Parte de esa felicidad para él es "tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días".

Aunque no mencionó a su pareja Clara Chía, no hizo falta. Piqué ya se deja ver a menudo con ella y sin el menor tapujo.

La separación de Shakira

Piqué aseguró no haber sufrido demasiado por la crisis mediática que desató el fin de su romance de 10 años con la cantautora colombiana. "Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista sobre las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender, pero muchas veces la verdad o lo que realmente sucede no se cuenta como fue".

Te puede interesar: El retiro de Rafael Nadal nos recuerda al día que se enamoró de Shakira

"Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión", agregó en relación a su separación de Shakira.