Siena Grace, modelo australiana de OnlyFans, que ha parrandeado con Sean 'Diddy' Combs, decidió revelar las señales secretas que los raperos supuestamente usan para "escoger una chica esa noche".

Y no solo contó su propia experiencia cuando la escogían para asistir a fiestas sino que soltó la sopa con otros detalles sobre distintos métodos sigilosos utilizados en diversas ocasiones para hacerle llegar un mensaje. Que por cierto, según la estrella, son de uso común en la industria de la música.

Grace, que asegura haber dormido con varias celebridades de la A-list, le dijo al 'Daily Mail' cómo la han escogido, y quizás nos sorprenda, y que no pasó mucho durante el tiempo y espacio compartido con 'Diddy', el magnate caído en desgracia.

"Cuando yo estaba detrás del escenario de un show como con diez personas más, [un rapero cuyo nombre no fue mencionado] me arropó con su suéter para, como decir, 'Esta es la chica para esta noche'" explicó Grace. Colocar una prenda sobre la mujer indicaría a la comitiva de las estrellas que ella, está "fuera de límites".

En otro caso, Grace detalló cómo otro grupo de éxito, un trío de rap anónimo, utilizó otro tipo de señal mas bien burbujeante para conocerla.

"Su asistente me sacó una botella de Ace of Spades [champán] y esa fue la señal que recibí", dijo al medio de comunicación. "Y luego, inmediatamente después del espectáculo, me llevaron a una habitación privada".

La modelo australiana incluso se abrió camino para conquistar al controvertido rapero Diddy en su casa privada, pero alegó que nunca vio nada inapropiado por parte del empresario de 54 años.

"Diddy trajo el pastel de cumpleaños de su hijo, pero mientras estuvo en la fiesta no estuvo muy presente y simplemente estuvo al acecho", explicó. "Siento que si no hubiera estado allí con los niños, las cosas habrían sido diferentes. Definitivamente él habría intentado acercarse a mí", sospechó.

A pesar de la gran cantidad de cargos federales del rapero caído en desgracia, que incluyen conspiración para extorsionar, tráfico sexual y transporte para dedicarse a la prostitución, la modelo afirma que su experiencia con él transcurrió sin incidentes.

"Nunca había oído nada sobre las fiestas de Diddy hasta que todo salió a la luz, lo que fue bastante impactante", añadió.

La acusación más reciente de Diddy se produce después de que, según se informa, intentara agredir sexualmente a un hombre en una fiesta de la marca de vodka Ciroc en 2022 antes de que un deportista profesional que estaba presente lo detuviera.

"Combs siguió acercándose y luego agarró los genitales del demandante por encima de sus pantalones, apretándolos de forma brusca y sexual", informó 'ENSTARZ' anteriormente.

Diddy se encuentra actualmente detenido bajo custodia federal sin derecho a fianza en Nueva York y se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra.