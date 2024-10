El que estuvieran juntos el nombre de Jason Momoa y 'Los Frikis', una película sobre Cuba en el período especial y una colonia de enfermos de sida, no era algo predecible antes de este mayo. Sin embargo, el amor crea cosas maravillosas y es obvio que el romance entre el actor estadounidense y la actriz latina Adria Arjona sigue a toda marcha.

De hecho, fue Momoa el que oficializó lo que era un secreto a voces: El eterno Aquaman es ahora yerno de Ricardo Arjona - Sí, eso era tan improbable como lo de la película cubana, pero cosas más raras han pasado en la vida. No lo decimos por Adria, que es una diosa, sino porque son mundos que a nadie se le había ocurrido que se podrían cruzar. Bueno, a nadie, menos a ellos.

Pero sí, el actor nos contó que andaba de romance con nuestra princesa boricua-guatemalteca en las fotos sobre un viaje a Japón, así sin anestesia y con mucho entusiasmo.

Jason Momoa y Adria Arjona

Y cuando mentes curiosas, como la de esta periodista, comenzaban a preguntarse si los tortolitos seguían juntos, Momoa publicó nuevamente una video en un reel de Instagram en la que responde: of course, con un rotundo "Mi amor" (en español) dirigido a Adria y un mensaje de respaldo a la cruda, conmovedora y maravillosa película.

En 'Los Frikis', Adria Arjona no solo actuó, sino que, por primera vez en su vida, cumplió el sueño de ser productora. La cinta ha estado dando vueltas por los principales festivales cinematográficos de Estados Unidos, ganando varios premios, incluyendo el más importante del Festival de Cine de Miami. Muy merecidamente, por cierto.

En su mensaje, Momoa mata varios pájaros de un tiro: promueve su banda musical ÖOF TATATÁ y el tour 'AOTEAROA', su marca de vodka Meili y la película "Por favor vean el trailer de 'Los Frikis' en Youtube", escribe e indica que está en su bio. "Esta película me voló la cabeza. Sale en Navidad". Y para su amada: Adria Arjona estoy tan orgulloso de ti mi amor, produciendo tu primera película. Amo esta película es cine de verdad".

'Los Frikis'

En la cinta, Adria interpreta a una mujer encargada de una colonia en el interior de Cuba en los 90, a donde segregaban a las personas contagiadas con VIH. El hambre era tan brutal en esa época, que hubo gente que se inyectó el virus del sida para ser recluído allí, porque los enfermos recibían las tres comidas del día.

Es una historia dolorosa, pero contada con ese poder que tenemos los latinos de reirnos de las tragedias y de encontrar ternura en los rincones de lo terrible. Momoa tiene razón, es una gran película y el próximo proyecto donde vemos a Adria, antes de que regrese a la Galaxy Far Far Away del mundo de 'La Guerra de las Galaxias', en la segunda temporada de 'Andor' en 2025, al lado de Diego Luna.

Claro, siempre tenemos la esperanza de que la pareja se deje ver en la alfombra de la premiere de la película o en alguna fotito de la celebración de Acción de Gracias y/o Navidad con los Arjona.