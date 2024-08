Cuando Adria Arjona aceptó el papel de Sarah en 'Blink Twice' (Parpadea dos veces) y se trasladó a Yucatán, México, su meta era combinar su trabajo como una de las actrices latinas más populares de Hollywood, con cada vez más trabajo detrás de las cámaras. Ya había probado a producir y le había gustado. El plan era seguir por ese camino y hasta dirigir. De hecho, una de las cosas que le atrajo del proyecto fue que la película sería la primera experiencia de Zoe Kravitz como directora.

"Zoe me llamó antes de la audición y me dio el background porque quería que me fuera bien". Fue súper especial", recordó en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino!. Como se puede ver, los consejos le dieron resultado pues no solo consiguió el papel de la estrella de reality TV (en programas de competencias físicas), con aires de superioridad, sino que en muchas escenas se roba el show y es la estrella más brillante en un cielo que incluye a Tatum Channing y Naomi Ackie, entre otros.

A esta artista latina hacía ilusión ver en primera fila cómo una actriz de la talla de Zoe Kravitz transladaba sus experiencias histriónicas a detrás de la pantalla, en parte por su sueño de hacer lo mismo en algún momento.Sin embargo, la vivencia fue una especie de before and after.

Adria Arjona, más popular que nunca

En "Blink Twice", Adria interpreta a una mujer atrapada en una situación tan sensual como peligrosa. La película combina la belleza y exhuberancia de Yucatán y Quintana Roo, donde se filmaron otras escenas, con una trama llena de misterio y tensión.

"La hacienda era espectacular, llena de vida... pero rápidamente se volvió un lugar inquietante," comparte Adria, revelando cómo el ambiente cambia de lo paradisíaco a lo sombrío en un abrir y cerrar de ojos.

Con más de una década en Hollywood, la carrera de Adria Arjona ha agarrado velocidad turbo en los últimos meses. Este año la hemos visto como la sensual activista cubana en "Los Frikis", la seductora esposa de un mafioso en la película "Hitman" de Netflix,y ahora, en "Blink Twice".

"Ver a Zoe dirigir fue increíble". Ella puso su alma en cada escena," dice Adria. "Es mucho trabajo, y creo que la gente no se da cuenta de lo exigente que es ser directora. Por eso celebro aún más su esfuerzo."

Y por eso decidió que el plan de dirigir sea a largo, quizá a larguísimo plazo.

"Quiero aprender todo, quiero escribir más, dirigir algún día… Pero ahora mismo, me estoy divirtiendo mucho actuando," confiesa con una sonrisa. "Cada papel es una nueva aventura, una oportunidad para explorar diferentes facetas de mí misma".

Adria Arjona no teme romper moldes ni desafiar expectativas. Con raíces puertorriqueñas y guatemaltecas, y una crianza en México, lleva consigo una rica herencia cultural que se refleja en cada uno de sus papeles. "Me encanta elegir proyectos que me permitan conectar con mis raíces latinas," comenta. "Es una forma de llevar un pedazo de mí a cada personaje que interpreto."

Además, está decidida a cambiar la narrativa sobre las mujeres latinas en Hollywood. "Creo que hay espacio para todas nosotras," dice con firmeza. "Es hora de romper con la idea de que solo unas pocas pueden triunfar. Quiero demostrar que las mujeres latinas pueden ser lo que quieran ser en esta industria."

Y parece que lo está logrando. Sus próximos proyectos son prueba de ello. Además de su regreso en la segunda temporada de la serie de Star Wars "Andor", Adria también está filmando actualmente la serie "Criminal" de Prime Video, junto a Charlie Hunnam y Emilia Clarke. Pero eso no es todo. También está produciendo y trabajando en las películas "Say Her Name" y "Splitsville", donde promete llevar a la pantalla historias que desafíen los estereotipos y celebren la diversidad.

Más allá de la pPantalla

Cuando no está deslumbrando en la alfombra roja o en la pantalla grande, Adria Arjona es una mujer de muchas pasiones. "Me encanta crear con mis manos, ya sea arreglando algo en casa o trabajando en algún proyecto personal," revela. "Me mantiene conectada conmigo misma y con mi creatividad."

Pero hay una cosa clara: sea lo que sea que haga a continuación, Adria lo hará con la misma intensidad y autenticidad que la han llevado a ser una de las actrices más emocionantes de su generación. "No me conformo con menos," dice con una sonrisa pícara. "Siempre voy a por más."

Mientras nos despedimos, queda claro que estamos ante el inicio de una nueva era en Hollywood, una era en la que Adria Arjona jugará un papel fundamental. Su historia no es solo la de una actriz en ascenso; es la historia de una mujer que está redefiniendo lo que significa ser una estrella latina en Hollywood. Y aunque guarda sus próximos proyectos en secreto, una cosa es segura: Adria Arjona apenas está comenzando.

Para todos los que la siguen de cerca, Adria Arjona no es solo una estrella más en el firmamento de Hollywood; es una fuerza imparable que está lista para cambiar las reglas del juego. ¿Su romance con Jason Momoa? , que su papá sea Ricardo Arjona. Son solo un pequeños detallse en su fascinante carrera. Lo que realmente importa es su talento, su carisma y su innegable capacidad para cautivar en cada proyecto. ¡Prepárate, Hollywood, porque Adria Arjona ha llegado para quedarse y encenderlo todo a su paso!