El cantante colombiano Ferxxo es uno de los exponentes más grandes que existen en la música latina a la fecha. La combinación de giras exitosas, canciones pegajosas y un contacto directo con los fans lo ha llevado directo al estrellato.

Pero ahora el vínculo con sus seguidores podría llevar a Feid a cumplirle el sueño a un aficionado que compuso una canción y la grabó con su voz a través de Inteligencia Artificial (IA), dando como resultado un auténtico temazo.

El usuario Milobvgatti (@bvgattim) se viralizó rápidamente después que Ferxxo compartiera el tema titulado 'Lo Siento', que según el artista urbano se lo recomendaron "cuarenta mil trillones de veces" en sus menciones y comentarios de su cuenta personal.

Feid se grabó con el tema de fondo mientras luce pensativo y atento a la letra, en un video que ya sobrepasó los 10 millones de vistas y tuvo más de 11.000 comentarios de seguidores que esperan que ingrese al estudio y grabe la canción oficialmente.

Varios de los comentarios resaltaron lo emocionante que sería disfrutar del tema en vivo y directo mientras que otros ya piden que se encuentre disponible en plataformas musicales como Spotify, Deezer o Apple Music.

"Suéltala ya, la necesito en mi vida", escribió una internauta, secundando a otra que quería la melodía para "echar una lloradita".

Dentro de los comentarios también le pidieron a Feid que de grabar el tema lo hiciera en colaboración con Jay Wheeler , y fue puertoriqueño nacido en Salinas que comentó "conmigo, conmigo, conmigo" dando a entender que se encuentra súper interesado en el featuring.

La campaña la comenzó el propio Milo Bvgatti que publicó el tema de su autoría con la voz de Ferxxo y pidió que lo mencionaran activamente. Tres días después logró su cometido y ahora podría lucir como el nuevo autor del reggaetonero.

Feid se deja seducir por la IA mientras que Bad Bunny la rechaza

La actitud que tomó Feid al enterarse que un fanático creó una canción con su voz en Inteligencia Artificial y la hizo viral en TikTok fue muy distinta a la que tuvo Bad Bunny en noviembre de 2023 cuando se popularizó 'Nostalgia', un sample creado por un usuario llamado 'FlowGPT' que se dedica a realizar música con la ayuda de la tecnología.

El tema se hizo tan famoso que empezó a sonar en las discotecas latinas y a menudo era cantado por sus más fieles, pero todo cambió cuando el mismo Bad Bunny criticó con furia el trabajo con un mensaje a través de su canal de difusión de WhatsApp.

"Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos", dijo el Conejo Malo.

Bad Bunny no explicó la razón de su odio a 'Nostalgia' pero se presume que se debe a los problemas con los derechos de autor, la propiedad intelectual y el uso no autorizado de su voz, que no le generaría ningún tipo de ganancias.

Sin embargo, FlowGPT ya había hecho una docena de contenidos similares de artistas como Anuel AA, Karol G, Peso Pluma y hasta del propio Ferxxo, pero ninguno de ellos se pronunció con quejas al respecto.