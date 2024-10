El álbum del año fue para Luis Miguel, Maná se alzaba con el gramófono a mejor grabación por su colaboración con Carlos Santana; y Ricky Martin, Gloria Estefan y Celia Cruz ponían a todo el Staples Center a bailar con un tributo al legendario Tito Puente. Así fue la primera edición de los Latin Grammy en el año 2000, dando inicio no solo a un nuevo milenio, sino a una nueva manera de celebrar el talento latino en la industria de la música.

Veinticinco ediciones después, La Academia Latina de la Grabación se prepara para lo que promete ser una edición inolvidable la noche del 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

En esta edición, y por segundo año consecutivo, el productor y compositor mexicano Edgar Barrera lidera la tabla de nominaciones con nueve, seguido de cerca por Karol G y Bad Bunny con ocho, Keityn (Kevyn Cruz) con seis y la leyenda Juan Luis Guerra con cinco nominaciones que se suman a las 38 que ya ha acumulado en 24 años de éxitos.

Hablando del dominicano, Guerra se encuentra en el panteón de los más ganadores del premio con 24 galardones en su haber, ubicándose así en el tercer puesto histórico.

¿Quieres saber quiénes están encima de él y quiénes se postulan para cambiar el pódium de los más ganadores de la historia de los Grammy Latinos? Sigue leyendo y descúbrelo.

Los cinco artistas con más Latin Grammy

1 - René Pérez "Residente" 28 Latin Grammy, 51 Nominaciones

Ningún artista latino ha logrado acumular tantas estatuillas del Grammy Latino como el boricua, que en esta edición intentará sumar tres más gracias a sus nominaciones en Álbum del año ('Las Letras Ya No Importan'), Canción del año('313') y Mejor video musical versión corta ('313').

La mayoría de los premios ganados por Residente fueron de la mano de Calle 13 (22 en total), esa ya mítica formación que creó con su hermana iLe y su hermanastro Eduardo Cabra Martínez, mejor conocido como "Visitante". Pero ya lleva además 6 premios en su carrera como solista, incluyendo Mejor canción urbana en 2017 por 'Somos Anormales', Mejor álbum de música urbana por su álbum debut homónimo y Mejor canción rap/hip hop por 'Antes que el mundo se acabe'.

2- Juanes - 25 Latin Grammy, 49 Nominaciones

El colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, mejor conocido como Juanes, es uno de los más ganadores en la historia del certamen, recibiendo sus primeros tres gramófonos en la segunda edición del Grammy Latino en 2001 en el Conga Room de Los Ángeles, incluyendo Mejor Nuevo Artista, premio que vaticinaba una carrera prodigiosa.

Desde entonces Juanes ha ganado el prestigioso Álbum del año en tres ocasiones; 'Un día normal' en 2003, 'La vida... es un ratico' en 2008 y su memorable MTV Unplugged en 2012. Además, es el dueño indiscutible de la categoría Pop/Rock, habiendo ganado el premio a mejor álbum en cuatro ocasiones diferentes, la más reciente en 2023 por su disco 'Vida cotidiana'. Por si fuera poco, Juanes también tiene cuatro premios del Grammy anglosajón: dos por Mejor Álbum Pop Latino y dos por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

3- Juan Luis Guerra - 24 Latin Grammy, 43 Nominaciones

Como ya mencionamos, el dominicano que ha puesto a bailar a más de una generación estará compitiendo en la edición 25 de los Latin Grammy con 5 nominaciones adicionales gracias a su más reciente proyecto 'Radio Güira'. El ícono del merengue y pionero de la bachata ganó sus primeros gramófonos en el 2000, el mismo año que nacían los premios. En ese entonces conquistó Mejor álbum de merengue con 'Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual' y Mejor canción tropical con 'El Niagara En Bicicleta'.

A partir de ese momento, Guerra no ha parado de recibir elogios en el certamen más famoso de la música latina, ganando Mejor Canción Tropical un récord de siete veces y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en cuatro ocasiones. El 2007 es tal vez su más recordada edición del premio ya que barrió en todas las categorías en las que fue nominado, alzándose con Álbum, Grabación y Canción con 'La llave de mi Corazón'.

4- Alejandro Sanz - 22 Latin Grammy, 47 Nominaciones

El español ha dejado una huella indeleble en los premios desde que conquistó sus primeras cuatro estatuillas en 2001, apenas la segunda entrega del Grammy Latino. En ese entonces, con su 'El Alma Al Aire' se llevó a casa los tres premios más importantes de la noche (Canción, Grabación y Álbum del Año), sumando Mejor álbum pop masculino, categoría que volvería a ganar en 2004 y 2010.

Sus más recientes gramófonos los conquistó en la edición 2019 con Mejor canción Pop por 'Mi Persona Favorita' y Mejor vídeo musical versión Larga por 'Lo Que Fui Es Lo Que Soy', alzándose también con una estatuilla de Grabación del Año en 2020 por 'Contigo'. El español además cuenta con cuatro Grammy en su versión anglosajona, todos en la categoría de Mejor álbum de pop latino.

5 - Natalia Lafourcade - 17 Latin Grammy, 33 Nominaciones

Si bien perdió cuatro premios al hilo en la ceremonia 2003, incluyendo Mejor Artista Nuevo, la mexicana se convertiría con el tiempo en la mujer con más estatuillas en la historia de los Latin Grammy.

Levantó su primer galardón en la edición de 2006 en la categoría de Mejor álbum de rock vocal por un dúo o grupo gracias a su disco 'Casa' pero su gran año en la ceremonia fue sin duda alguna el 2015 cuando se llevó cuatro premios gracias a su influyente disco 'Hasta la raíz' incluyendo dos de los premios más importantes de la noche: Grabación del año y canción del año.

En 2020, finalmente logró conquista Mejor Álbum en los premios, luego de haber sido derrotada en la categoría en tres ocasiones. Y lo haría gracias a su 'Un canto por México, vol. 1'. También ganó la categoría en la más reciente edición con su último disco 'De todas las flores'.

Ahora, las predicciones sobre quiénes podrían cambiar el panorama de los más ganadores

Número 1 Shakira - 14 Latin Grammy, 33 Nominaciones

La megaestrella colombiana le sigue de cerca los pasos a Natalia Lafourcade como la artista femenina con más estatuillas de los Latin Grammy. De ganar en las tres categorías a las que está nominada este año, Shak podría ir a la cabeza, o al menos empatar a la mexicana, ya que Natalia solo tiene una nominación este año por 'Mejor Canción Pop/Rock' con '5 Horas Menos' de Conociendo Rusia.

La carrera de Shakira en los Latin Grammy comenzó con la primerísima primera entrega en el año 2000, cuando ganó dos premios. Ahora, en la edición número 25, la colombiana regresa con nominaciones como 'Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina' por su colaboración en "Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)", Álbum de Año por 'Las Mujeres ya no Lloran', y Canción del Año por 'Entre paréntesis' con el Grupo Frontera. Que si tiene posibilidades, ¡las tiene!

Número 2 Bad Bunny - 11 Latin Grammy, 32 Nominaciones

El puertorriqueño sigue siendo uno de los artistas más importantes del panorama musical actual. Ya con 11 Grammy Latinos en su haber, podría sumar más gramófonos a su colección​. Con su presencia en la edición 2024, Bad Bunny compite en 8 categorías, que si las gana todas, subiría rápidamente al pódium de los 5 más ganadores.

Este año tiene buenas posibilidades, principalmente con 'Monaco', nominada en la categoría como Grabación del Año, o con alguna de las dos categorías en los que está nominado por partida doble: Mejor Interpretación Reggaeton ('Perro Negro' y 'Un Preview') o Mejor Canción de Rap/Hip Hop ('Teléfono Nuevo' y 'Thunder y Lightning'). Bueno y ni hablar de la gran ventaja que tiene para Mejor Álbum de Música Urbana por 'Nadie Sabe lo que va a pasar mañana'.

Rosalía - 11 Latin Grammy, 23 Nominaciones

No le pusimos conteo porque, a pesar de que Rosalía estaba ubicada en este listado de los 10 más ganadores, lamentablemente este año no podrá sumar gramófonos, y así como en el tenis, pues si no juegas, no sumas puntos.

Número 3 Karol G - 5 Latin Grammy, 17 Nominaciones

En cambio, 'La Bichota' tiene todo el potencial para subir y subir escalones. Sin duda, los últimos dos años han sido explosivos para la colombiana. Y este año, Karol G se le une a Bad Bunny como una de las artistas con más nominaciones, con 7 en total.

Gracias a su álbum 'Mañana Será Bonito', Karol domina en categorías tan importantes como Álbum del Año y Canción del Año con 'Mi ex tenía razón'. Su poder en la música urbana y pop latino la ha consolidado como una de las favoritas para llevarse varios gramófonos en esta edición de aniversario​.

¡Suerte a todos los nominados! Esperamos sorpresas en esta edición y movimiento en los anales de la historia de la música latina.