Penélope Cruz puede estar a punto de ganar su primer Latin Grammy. La ceremonia tendrá lugar el 14 de noviembre de 2024 y la estrella ha sido nominada en la categoría de Mejor Video Musical de Formato Corto por su participación en un video y tema del artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, su nombre cuando estaba con su hermano en el dueto Calle 13

Ganadora de un Oscar, Cruz protagoniza el video de la canción '313' de Residente. Allí aparece con un precioso vestido azul actuando en los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en España, mientras comparte pantalla con el propio Residente, la cantante Silvia Pérez Cruz y el cuerpo de baile de Danza 180. Cruz también aparece recitando un poema durante las secuencias iniciales del vídeo de seis minutos.

El video de Residente

En febrero, Residente, quien también dirigió el videoclip, anunció el estreno en su cuenta de Instagram, junto a un sentido pie de foto en el que agradece a todos los involucrados, incluyendo un saludo muy especial a Valentina, una querida amiga que falleció e inspiró la canción: "Dirigí este vídeo con el alma mientras me guiaba Valentina y tuve la suerte de trabajar con un equipo que puso todo su espíritu en él".

A continuación, agradeció a la cantante Pérez Cruz su 'voz llena de luz que abraza nuestros espíritus'. Antes de extender un reconocimiento especial a la famosa actriz: 'Penélope por tu talento, tu tiempo y porque desde 'Jamón Jamón', 'Belle Epoque' y 'Abre los Ojos', todo el planeta está enamorado de ti'.

La esposa del también actor Javier Bardem además compartió un fragmento del vídeo en su Instagram con un pie de foto que lee: 'amigo, qué honor formar parte de esta obra maestra'.

Los fans de Calle 13 no tardarán en reconocer una referencia especial a los viejos tiempos gracias a Danza 180, cuya coreografía es uno de los principales motores del vídeo de '313'. Resulta que Danza 180 también fue el cuerpo de baile detrás del vídeo 'Atrevete te te' de 2005, que lanzó a Calle 13 al estrellato mundial y cimentó su lugar en la cultura pop latina.

'313' es el primer single del primer álbum de Residente en seis años, titulado "Las letras ya no importan", que en los primeros meses de este año en todas las plataformas musicales. Hacía un par de semanas, Residente había anunciado el álbum a través de un breve vídeo de tres minutos protagonizado por otra actriz española, Najwa Nimri. En el clip, titulado 'Psicóloga', Nimri hace de psicóloga del rapero, recapitulando sus últimos años antes de expresar: "por fin lanzas un álbum después de seis años. Lo que más te estresa, las letras, importan. A todo el mundo le importan las letras".

El clip fue acompañado con un pie de foto en la cuenta de Instagram de Residente:

"Quiero hacer películas, escribir un libro; quiero no tener que salir de gira, quiero estar mucho más con mi hijo; no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por placer, no por necesidad, y quiero despedirme, pero no quiero".