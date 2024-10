La vida de la legendaria artista cubana Celia Cruz, fue contada en forma de una serie en español gracias a la cadena Telemundo, pero ahora la Guarachera de América viene a por más. Todo, gracias a una alianza estratégica de dos de las latinas más poderosas de Hollywood y más conectadas con nuestras raíces.

Se trata de La productora, showrunner y guionista Gloria Calderón Kellett, conocida por su trabajo en series como 'One Day at a Time' (Netflix) y 'With Love' (Amazon Prime),y la 'Desperate Housewive' más cool de todas, Eva Longoria.

Y es que la productora de Calderón Kellet GloNation Studios dio un paso importante al asociarse con Hyphenate Media Group, la compañía fundada por Eva Longoria y Cris Abrego.

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva alianza es que GloNation consiguió recientemente los derechos exclusivos para desarrollar proyectos de televisión y cine sobre la vida y legado de nuestra Celia. ¡Azucar!

La productora trabajará en conjunto con Uncontained Media para llevar su historia a la pantalla, en una colaboración que promete honrar y difundir la carrera de una de las artistas mas queridas de la música latina.

Kellett, quien ha sido descrita por sus nuevos socios como "una creadora con un estilo narrativo lleno de corazón, humor y universalidad", expresó su entusiasmo por la oportunidad de hacer crecer GloNation como una productora independiente y versátil.

Hyphenate Media, que lanzó su aventura empresarial en 2023 con una inversión estratégica de Banijay Entertainment, ha estado buscando socios que compartan su visión de crear contenido de alta calidad para audiencias diversas.

Abrego y Longoria, cofundadores de Hyphenate, han sido claros en su apoyo a Kellett, destacando su habilidad única para contar historias que conectan con el público de manera profunda. Para Longoria, quien es amiga cercana de Kellett desde hace más de 20 años, la oportunidad de invertir en su negocio es especialmente significativa, ya que ambas comparten una visión sobre el poder transformador de la narración.

La historia de Celia Cruz para el mundo

El acuerdo con los derechos sobre el legado de Celia es uno de los primeros proyectos destacados de esta nueva asociación. Cruz, conocida como la "Reina de la Salsa", y un símbolo auténtico de la cultura latina, tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas, en las que dejó un legado imborrable en la música latina.

Con más de 80 álbumes y múltiples premios Grammy y Latin Grammy, su impacto sigue siendo fuerte, incluso después de su fallecimiento en 2003. Su música, incluyendo éxitos mundiales como 'La vida es un carnaval' o 'La negra tiene tumbao', sigue resonando entre las nuevas generaciones, y con este nuevo proyecto, Kellett y su equipo se asegurarán de que el legado de Cruz continúe brillando (apostamos a que con solo nombrar las canciones ya las tarareaste).

Este movimiento no solo refuerza el compromiso de GloNation con la creación de contenido relevante y culturalmente significativo, sino que también marca un hito importante en la representación de figuras latinas icónicas en la televisión y el cine.

Con el respaldo de Hyphenate Media y el entusiasmo de Kellett por explorar nuevas fronteras en la industria, los fanáticos de Celia Cruz seguro estarán expectantes sobre cómo serán las producciones que celebrarán su vida, su legado y su carrera.