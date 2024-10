Bad Bunny publicó hoy un video de Kamala Harris en sus cuentas de redes sociales, en el que la vicepresidenta y candidata demócrata habla sobre la importancia de las actuales elecciones para los puertorriqueños, tanto en la isla, como en la tierra continental de Estados Unidos.

El Conejo no añadió ninguna palabra, pero en realidad no era necesario. El video apareció originalmente en la página de Kamala y él lo republicó en sus historias de Instagram. Luego volvió a publicar varias veces un segmento en el que ella dice "Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo". Cuando Puerto Rico necesitaba un y un líder competente", en relación a su gestión como presidente de la devastación creada por el huracán María en 2017.

Bad Bunny tiene 45,6 millones de seguidores en Instagram.

Este es el mensaje:

" Hay tanto en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para Puerto Rico. Y esta elección no es solo una elección entre Donald Trump y yo. Es una elección entre dos visiones muy diferentes para nuestra nación. Una, la suya centrada en el pasado y en sí mismo y la otra, la nuestra, centrada en el futuro y en ustedes. Puerto Rico es el hogar de algunas de las personas más talentosas, innovadoras y ambiciosas de nuestra nación, y los puertorriqueños merecen un presidente que vea e invierta en esa fortaleza.

.

Como presidente, reduciré el coste de la vivienda, invertiré en pequeñas empresas y emprendedores, y lucharé para garantizar por fin la igualdad de acceso a programas que refuercen el sistema sanitario y apoyen a niños, ancianos y trabajadores. Crearé un nuevo Grupo de Trabajo sobre la Economía de Oportunidades de Puerto Rico, en el que el gobierno federal trabajará con el sector privado, con organizaciones sin ánimo de lucro y con líderes comunitarios para fomentar el crecimiento económico y crear miles de nuevos puestos de trabajo bien remunerados en Puerto Rico, también para nuestros jóvenes. Y sé que el futuro económico de Puerto Rico depende de la urgente reconstrucción y modernización de la red energética de la isla. Por eso reduciré la burocracia, me aseguraré de que los fondos de recuperación de desastres se utilicen de forma rápida y eficaz, y trabajaré con líderes de toda la isla para garantizar que todos los puertorriqueños tengan acceso a electricidad fiable y asequible.

Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo. Cuando Puerto Rico necesitaba un líder competente, abandonó la isla, intentó bloquear la ayuda tras dos huracanes devastadores consecutivos y no ofreció nada más que toallas de papel e insultos. Y ahora Donald Trump promete ser aún más extremista, hablando de usar el ejército contra sus enemigos políticos y de ser un dictador desde el primer día. Los puertorriqueños se merecen algo mejor. Como presidente, siempre lucharé por ustedes y por sus familias, y juntos podemos pasar página y trazar un nuevo y alegre camino hacia un futuro en el que todos puedan no solo salir adelante, sino salir ahea