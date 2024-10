La influencer Wendy Guevara es una de esa figuras que lograron abrirse paso en el mundo del entretenimiento por su transparencia y autenticidad. Luego de coronarse campeona de la primera temporada del reality 'La Casa de los Famosos México', la influencer ha cosechado éxito tras éxito, hasta convertirse en una de las nuevas estrellas más queridas.

De este modo, Wendy volvió a sorprender a sus fans con una noticia que la llevará a cambiar de aires en los próximos meses. La información fue compartida por ella misma a través de un live donde dio una pequeña actualización sobre sus siguientes proyectos profesionales y las implicaciones de los mismos.

Así pues comentó que recientemente había tenido una reunión con el equipo de Univision en Miami para conversar sobre una nueva oportunidad. Wendy aseguró que todo había salido bien al punto que su participación en un nuevo proyecto de la ya mencionada televisora estaba confirmada aunque aún no podía decir de qué se tratará.

Como parte de los pocos detalles que sí pudo ofrecerle a sus seguidores, estaba la sorprendente noticia de que la influencer originaria de Guanajuato tendría que mudarse para ser parte de su futuro trabajo. De acuerdo con Wendy, la mudanza se realizaría en enero y no se trata de un cambio de residencia permanente.

Este cambio de aires tendría lugar entre los meses de enero, febrero y marzo de 2025, en los que Wendy vivirá en un apartamento ubicado en Miami. Como parte de los detalles de todo esto, la personalidad de internet también compartió que durante esos meses y su estadía en Estados Unidos, la televisora pondrá a su disipación un chofer a su servicio.

"Me voy dos meses y medio a Miami a vivir. Ayer fui a ver eso, a la junta y todo. Me van a poner un departamento, chofer, un carro para trabajar", explicó Wendy a sus fans.

De igual forma, Wendy aprovechó a defenderse de los comentarios que recibe donde se insinúa que no trabaja y solo se la pasa divirtiéndose. Ante esta situación, la ganadora de LCDLF Mx dejó en claro que sus viajes no son más que cuestiones laborales y que no se la pasa de vacaciones como algunos creen.

Si bien la famosa influencer no dio mayores detalles sobre su nueva oportunidad con Univision, las teorías y especulaciones de los fans no se han detenido.

Algunos creen que este nuevo proyecto se trata del esperado regreso después de cuatro años del reality 'Nuestra Belleza Latina', el cual fue anunciado el pasado mes de septiembre con la apertura de los casting aunque todavía se desconoce el nombre formal de esta nueva edición.

De acuerdo con algunas teorías, Wendy y Univision habrían discutido su participación para que la famosa y muy querida figura se incorpore como parte del selecto grupo de jueces que tendrán la importante tarea de seleccionar y coronar a la próxima ganadora de este concurso.

Aunque el casting para escoger a las participantes ya inició, aún faltan algunas semanas para los anuncios oficiales del reality, momento en el que Wendy podrá finalmente hablar pública y detalladamente sobre este nuevo paso en su carrera, según mencionó en su live.

Por el momento, a los fans no les queda más que especular sobré cuál será el siguiente gran paso para Wendy y su nueva alianza con Univision, ahora desde Estados Unidos.