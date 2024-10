El caso de Trinidad Marín, el ex de Jenni Rivera y papá de Chiquis, Jacqie y Mikey, los hijos mayores de La Diva de la Banda, no causó tanto revuelo como el de los hermanos Menéndez, aunque sí levantó una gran polémica entre la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos.

En 2006, Marín fue apresado y posteriormente condenado por el abuso sexual de su hijas Janney Marín (Chiquis), Jacqie y su cuñada Rosie Rivera. Un año después, Trino fue condenado a 31 años de prisión. El hombre ha pedido varias veces que le permitan obtener la libertad condicional, algo que solo pasa si las víctimas acceden. Ahora, está aplicando otra táctica.

El nombre de Trino ha estado dando vueltas en las redes y en los medios de comunicación desde hace un par de semanas, cuando Chiquis enseñó en su docuserie 'Chiquis Sin Filtro, que puede verse en la plataforma de streaming Vix, que había ido a visitar a su papá a la cárcel, como parte de un proceso de sanación antes de casarse con Emilio Sánchez, su segundo esposo.

Este fin de semana, fue Rosie Rivera la que dejó a los fans atónitos, cuando reveló en una transmisión live que había recibido una visita no deseada en casa de su mamá en relación al hombre que abusó de ella y sus sobrinas en su infancia.

En el clip Rosie cuenta como un oficial se acercó a casa de su mamá preguntando por Rosa Rivera. Al no encontrarse en casa, la hija de la empresaria los atendió y estos le dejaron una tarjeta para que pudiera contactarlo cuando tuviera tiempo. Fue así como la hermana menor de la Gran Señora lo llamó para ver de qué se trataba.

"Lo llamé porque el que nada teme nada debe, y me dice el sargento (que había hecho la visita), que la oficina del Fiscal quería hablar conmigo y me dice que es sobre el caso de Trinidad Marín, la persona que abusó de mi, la persona por la que fuimos a la corte y ganamos el caso contra él", contó.

"Y me dice que están revisando el caso y que lo van a sentenciar de nuevo. Es decir, que es probable que pueda salir antes de tiempo, o pueda salir ya en la sentencia. Eso depende del juez", explicó.

El proceso de revisión de sentencia es la misma que se le fue otorgada a los hermanos Menéndez.

Si bien Rosie ya ha dicho en ocasiones anteriores que la salida de la cárcel de Trino no es algo que le preocupe, ya que las consecuencias son para él y no para ella, no fue impedimento para notas cierto disgusto y disconformidad con la noticia de una posible liberación del acusado.

La posición de Chiquis sobre su padre

Por su parte, Chiquis, quien también fue parte de las víctimas de Trino, ha sido transparente con respecto a este proceso, especialmente en los últimos meses. Aunque ha sido una experiencia difícil, la cantante ha manifestado que ha sido capaz de perdonar a su padre luego de que este abusara de ella.

Luego de visitarlo en la cárcel, la artista e hija de la Diva de la Banda, aseguró que Trino le había pedido perdón, hecho que la había conmovido ya que era algo que ella había deseado por tantos años.

En aquella ocasión que pudo ser vista por los fans gracias a su programa 'Chiquis sin filtro', la cantante y personalidad expresó sentirse orgullosa por la fortaleza que había demostrado al ir a visitar a su padre a prisión. Además, dijo que esa misma sensación de orgullo la había invadido por su padre, asegurando que ella había podido ver un cambio en él.

"Me siento muy orgullosa de mí por tener la valentía de venir. Pero me siento muy orgullosa de él porque, siento y veo el cambio... Me pidió perdón, es lo que más deseaba yo", expresó Chiquis sobre su visita a la cárcel.

Aunque la noticia ha dejado a la expectativa a los fans, aún no se tienen mayores detalles que confirmen o nieguen la salida de Trino de la cárcel por una condena de abuso sexual.