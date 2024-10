Chiquis (ahora Sánchez) sigue queriendo expandir su carrera más allá de la música y los reflectores. La hija mayor de Jenni Rivera acaba de anunciar un nuevo proyecto que, sin duda, tomó por sorpresa a muchos: su primer libro para niños.

La artista y empresaria contó muy entusiasmada que su nuevo libro, que lo hizo porque ama a los niños, se llama: 'The girl who sings to the bees', o en español: 'La niña que le canta a las abejas'.

Esta noticia llega pocos tiempo después del lanzamiento de su docuserie 'Chiquis sin filtro', transmitida por ViX, en la que la cantante se mostró tal y como es, sin rodeos, revelando aspectos íntimos de su vida que muchos desconocían, aunque sospechaban.

Con 'Chiquis sin filtro', la hija de La Diva de la Banda se posicionó de nuevo en el centro de los escándalos, no solo por las confesiones que hizo sobre su vida, sino porque, como su nombre lo indica, no dejó nada sin contar, abordando desde su relación con su familia hasta los desafíos que ha enfrentado como mujer en la música regional mexicana. Ahora, con su incursión en el mundo de la literatura infantil, queda claro que Chiquis no teme explorar nuevos territorios para demostrar su versatilidad.

Pero, ¿qué sería de Chiquis sin los escándalos? La cantante ha estado envuelta en varios momentos polémicos que han mantenido a sus seguidores y detractores al borde del asiento. Uno de los más conocidos fue la tensa relación con su madre, Jenni Rivera, que estalló en el ojo público en 2012, cuando ambas rompieron relaciones, debido a la supuesta traición de Chiquis con el ex esposo de su madre, Esteban Loaiza. Lamentablemente, su reconciliación nunca llegó, ya que Jenni falleció en un trágico accidente aéreo ese mismo año. Sobre este tema Chiquis también habló en su docuserie, acusando a su tía Rosie como la principal responsable de la falta de comunicación con su difunta madre.

Otro momento que hizo eco en los medios fue su divorcio con Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Original Banda El Limón. La relación se desmoronó con acusaciones de violencia doméstica y abuso emocional. Aunque ambos han intentado mantener una postura respetuosa, el drama que rodeó su separación no pasó desapercibido.

Por si fuera poco, Chiquis recientemente visitó a su padre en la cárcel, y desató toda serie de comentarios en su contra, debido a que está sentenciado por abuso sexual contra ella, su hermana y su tía Rosie.

Pero a pesar de todo esto (y otros tantos más dramas) no cabe duda de que Chiquis es una mujer que ha intentado manejar las turbulencias de la fama. Sus proyectos siguen multiplicándose y sigue siendo una figura que da mucho de qué hablar.