El estreno de 'Jenni', la película biográfica autorizada sobre la vida de la icónica cantante méxico-estadounidense, Jenni Rivera, se llevó a cabo en Santa Ana, California, bajo la batuta de Newport Beach Film Fest.

Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención: ¡ningún miembro de la familia Rivera estuvo presente! Sí, ni los hijos, ni los hermanos, ni los padres de la 'Diva de la Banda' se dejaron ver en este evento tan significativo. Ni siquiera los fans o los medios latinos cubrieron el evento.

La creadora de contenidos Jacqueline Martínez fue quien levantó la mano para dar a conocer todos los detalles de la premier, dejando en claro que la ausencia fue notoria. "Lamentablemente, toda la familia fue la gran ausente. No estuvieron los hijos, no estuvieron los hermanos, no estuvieron los papás. Ni siquiera hubo prensa en español, solo medios locales en inglés cubrieron el evento", explicó Martínez.

¿Qué pudo haber pasado?

A pesar de que ViX, la importante plataforma de contenidos de TelevisaUnivisión, es el destino y distribuidor oficial de la película, ni esto motivó la asistencia de la familia Rivera a la premier, a pesar de que, según contó Martínez, todos habían confirmado su presencia. ¿Será que los hijos y hermanos de Jenni decidieron elegir a qué eventos asistir y a cuáles no?

De acuerdo con Martínez, la situación va más allá. Según reveló, la productora y el equipo detrás del proyecto tenían planes de lanzar la película hasta diciembre, pero los hijos de Jenni Rivera se opusieron, ya que tienen un evento planeado para el aniversario luctuoso de su madre en 2025. ¿Habrá sido este desacuerdo la causa de su ausencia?

Lo que es cierto es que, a pesar de ser una historia autorizada por la propia familia, este estreno pasó prácticamente desapercibido. La misma Jacqie Rivera, hija de Jenni y productora ejecutiva del proyecto, había expresado en marzo de 2023 lo emocionada que estaba la familia con la biopic. "Mis hermanos y yo estamos muy emocionados por esta película biográfica. Sabemos que la historia de nuestra madre impactará a las generaciones que vienen", comentó Jacqie en aquel momento.

Gran parte de la película fue rodada en Colombia y terminó su producción en Los Ángeles. Está protagonizada por Annie González ('Flamin' Hot') en el papel de Jenni Rivera, y cuenta con la dirección de Gigi Saúl Guerrero. El elenco incluye a Cinthya Carmona ('Greenhouse Academy') como Chiquis Rivera, Manuel Uriza ('Narcos: México') interpretando a Pedro Rivera, y J.R. Villarreal ('Ultra Violet & Black Scorpion') en el papel de Juan "Cinco" López, exesposo de Jenni.

Esta ausencia dejó un vacío en lo que podría haber sido una celebración en grande para los fans y la familia de Jenni Rivera. Pero todo parece indicar que el entorno de la Diva de la Banda sigue empeñado en generar controversia, y esta premier no fue la excepción. Estaremos pendientes del próximo capítulo de esta saga, que sin duda nos seguirá dando noticias.