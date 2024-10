La vida parece estar en su mejor momento para Migbelis Castellanos, la exreina de belleza venezolana y presentadora de Univision.

Hace apenas unos meses, Migbelis no solo anunció que está esperando a su primer hijo, sino que hace horas, a través de su cuenta de Instagram, también dio la noticia de su compromiso con su pareja, Jason Unanue, un empresario de 29 años de edad y miembro de una de las familias hispanas más ricas de Estados Unidos.

Un amor a primera vista... en Nueva York

Jason y Migbelis se conocieron en abril de 2023 en un evento privado en Nueva York. Según contó la conductora del programa 'Desiguales' de la cadena Univision a 'People en Español', fue casi amor a primera vista. "Yo sabía que él era 'the one' [el indicado]; cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata y con una cerveza en la mano, me pareció lo más sexy del mundo," compartió en la entrevista. Esa primera impresión marcó el inicio de una historia de amor que pronto los llevaría a dar pasos importantes juntos.

Aunque la relación comenzó con la distancia de por medio, Jason decidió mudarse a Miami para estar cerca de Migbelis, estableciéndose en la "Ciudad del Sol" y apostando por una vida juntos.

En el sur de Florida ambos se sintieron listos para el siguiente paso: formar una familia. La pareja espera su primer hijo, un niño, y recientemente compartieron el emocionante momento de su compromiso a través de un emotivo video en la cuenta de Instagram de Migbelis, en el que Jason se arrodilló para pedirle matrimonio, y por supuesto, ella dijo que sí.

Jason Unanue y su fascinante historia de emprendimiento familiar

Jason Unanue, aunque conocido principalmente por su vínculo con Migbelis, tiene un perfil profesional y familiar de mucho peso.

Miembro de la familia detrás de 'Goya Foods', la empresa de alimentos latinos más grande de Estados Unidos , Jason tiene experiencia en el mundo empresarial y una conexión directa con una marca que ha sido clave para la comunidad hispana en Estados Unidos.

Según informa la empresa, Jason se desempeña hoy en día como especialista en el Departamento de Compras. Su carrera incluye experiencia en empresas como Paradigm Automotive Restoration, Olsen Engines, Olsen Automotive Repair y Power Pro Powerwashing, donde desarrolló habilidades en gestión y administración de negocios.

Pero más allá del mundo corporativo, Jason tiene una gran pasión por el motocross, un deporte de alta adrenalina que disfruta en su tiempo libre, reflejando su amor por la aventura, también lo hemos visto a través del instagram de Migbelis, disfrutar de la playa, y de la adorable mascota de ambos, un perro que lleva por nombre 'Macchiato'.

La familia Unanue y su legado

La familia Unanue tiene una historia impresionante en Estados Unidos. Prudencio Unanue Ortiz, el abuelo de Jason, fundó Goya Foods en 1936 después de mudarse a Nueva York desde España.

Buscando un nombre que fuera fácil de pronunciar y que evocara el legado cultural hispano, Prudencio compró los derechos del nombre "Goya" por un dólar a un importador de sardinas marroquí, inspirándose en el renombrado artista español Francisco Goya. Desde entonces, la compañía no ha dejado de crecer, convirtiéndose en un gigante con un patrimonio neto anual de aproximadamente 1,500 millones de dólares anuales.

El legado de Prudencio sigue vivo, ya que Goya Foods continúa bajo la dirección de la familia. Hoy, el nieto de Prudencio y tío de Jason, Bob Unanue, es el CEO de la compañía. En un esfuerzo por expandir la marca más allá de la comunidad latina, Bob ha impulsado la presencia de Goya en supermercados de todo tipo en Estados Unidos.

"Nos gusta decir que no comercializamos para latinos, sino como latinos", afirma Bob, una declaración que refleja el enfoque de la empresa en llevar su herencia hispana a un público más amplio sin perder su identidad.