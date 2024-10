El cambio de estación significa la llegada de festividades como Halloween, Día de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Pero también trae consigo una enorme lista de tendencias en el mundo de la moda que se imponen y hacen destacar a todos aquellos que las siguen.

Si bien las fashion weeks celebradas entre febrero y marzo muestran una predicción de lo que será la norma para las temporadas de otoño-invierno, ya es la hora de sacar nuestra carta de bingo y marcar aquellas que se hicieron realidad y las que hasta el momento no se han dejado ver.

Los primeros vistazos para la moda de otoño prometían un cambio más que drástico, despidiéndonos del estilo y2k y dándole la bienvenida a looks más elegantes y sofisticados. Es por ello que no nos sorprende la popularidad que los trajes a medida están teniendo con este cambio de clima. No importa si se trata de conjuntos de saco y pantalón o falda, esta tendencia se ha posicionado como una norma el mundo de las fashion girls.

@voguespain El amanecer en la localidad de Deauville, un lugar que sirvió de inspiración a Gabrielle Chanel, sirve como hilo conductor para la colección de otoño-invierno 2024/25 de @ChanelOfficial , en la que las grandes pamelas color rosa han sido las protagonistas. #PFW #fashiontiktok ♬ Imagination - Lize Mynhardt

Junto a la sastrería elegante, regresó el auge de los patrones y estampados, de los cuales es posible destacar dos estilos muy marcados. Por un lado, están los clásicos cuadros muy al estilo vintage de Chanel, aunque en esta ocasión se está apostando por los cuadro grandes en lugar de figuras pequeñas. Mientras que por el otro, vemos el resurgimiento del animal print en pleno 2024.

Como se trata de una estación fría y húmeda, es importante mantenerse abrigada sin perder el estilo. Los cardigans, las capas, los abrigos de plumas y el cuero especialmente brillante, son las mejores opciones para mantenerse caliente en esta época de fríos. En cuanto al calzado, las botas no han dejado de causar sensación, además de ser zapatos aptos para dicho clima.

Aunque la elegancia extrema se ha sabido imponer, siempre existen esas tendencias que salen de la norma y logran hacerse un espacio en los guardarropas de los y las aficionadas a la moda.

A pesar que el auge de la moda de los 2000 ha ido disminuyendo, aún es posible ver algunas tendencias inspiradas en dicha época. Ejemplo de esto es el terreno que sigue ganando el denim. Durante el otoño del 2024 estamos viendo este estilo no solo en pantalones, sino en chaquetas, enterizos, faldas y más.

Pero el y2k no es lo único que regresa. La llegada del otoño también ha marcado el regreso de uno de los estilos más emblemáticos de la década del 2010 y esta es el boho chic. No resulta para nada sorprendente ver prendas un poco más relajadas, transparencias, encajes y grandes accesorios que nos recuerden al auge del festival Coachella de aquellos años.

En cuanto al color de la temporada, hay una única respuesta: el rojo oscuro o red cherry. Este tono fuerte e imponente empezó a llamar la atención en el uso del maquillaje y ahora lo vemos en todas partes. Carteras, prendas, zapatos, accesorios y demás se han convertido en el perfecto pop of colour de cualquier outfit.

Así que ahora ya lo sabes, elegante o relajada, este otoño tiene una tendencia capaz de adaptarse a tus propios gustos.