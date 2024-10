En 2017, la periodista afro-latina Ilia Calderón, ahora designada como la primera mujer hispana en liderar en solitario 'Noticiero Univision', enfrentó una de las experiencias más tensas de su carrera mientras entrevistaba a Chris Barker, líder del grupo supremacista 'Loyal White Knights' del Ku Klux Klan.

Este encuentro, realizado como parte de un reportaje para el programa de televisión 'Aquí y Ahora', reveló de manera cruda el odio racial persistente en Estados Unidos y se volvió un testimonio impactante del valor y profesionalismo de Calderón.

Con cámaras grabando en la propiedad de Barker en Carolina del Norte, la entrevista escaló cuando Barker se dio cuenta de que Calderón era de ascendencia afro-latina, y procedió a insultarla y amenazarla violentamente.

"Vamos a quemarte"

Uno de los momentos más tensos de la entrevista surgió cuando Barker, tras referirse a ella con insultos raciales, le lanzó una amenaza directa: "Vamos a quemarte". Este comentario hacía eco de las infames prácticas del KKK, y Calderón, aunque preparada para una entrevista desafiante, admitió que no esperaba ese nivel de odio. "Mi equipo me dijo que probablemente sería insultada... pero nunca imaginé la intensidad del odio," reflexionó luego en Univision.

Barker también increpó a Calderón sobre su nacionalidad, exigiéndole que "regresara a su país". Aunque Calderón es ciudadana estadounidense, Barker la veía como una extranjera indeseable, un reflejo de la retórica antiinmigrante que estos grupos han mantenido históricamente.

Ella respondió con calma: "Mi color de piel no me define," dejando en claro que no iba a retroceder ante las provocaciones. En otro momento, cuando Calderón lo cuestionó sobre sus amenazas hacia los inmigrantes en general, Barker respondió con frialdad, diciendo: "Ya matamos a seis millones de judíos la última vez. Once millones no son nada"​.

'Mirando a los ojos del odio: Entrevista de Ilia Calderón al lider del KKK Chris Barker'

Además de su impacto mediático, la entrevista sirvió como un parteaguas en la carrera de Calderón, quien a lo largo de su trayectoria ha cubierto temas de inmigración, derechos humanos y justicia social.

Al recientemente convertirse en la primera mujer hispana en liderar Noticiero Univision, Calderón continúa haciendo historia, representando a una comunidad diversa que enfrenta desafíos tanto dentro como fuera de los medios.

Este nuevo rol le permite seguir construyendo su legado de integridad periodística, contribuyendo a visibilizar las voces de las minorías y mantener su compromiso de llevar la verdad a la comunidad latina en Estados Unidos.