La industria del K-pop se ha sabido abrir camino en el mercado internacional, especialmente en los últimos años. Muchos le atribuyen este terreno ganado a la famosa banda BTS, quienes han conquistado los charts fuera de Corea, hasta conseguir premios importantes, así como nominaciones en el premios más importante de la música, los Grammy.

El impacto del mercado coreano en la música es tanto que cada vez son más los artistas que se unen a plataformas asiáticas usadas por los fans para poder interactuar con sus idols. Estas plataformas funcionan como foros donde se pueden dejar mensajes para los artistas y estos contestar creando cercanía entre ambos lados.

En los últimos meses han sido varios los cantantes que se han unido a estos espacios para poder conversar con los fans. Entre ellos están Ariana Grande, Megan Thee Stellion y el mexicano Peso Pluma.

Por medio de su perfil de Bubble, el cantante de corridos tumbados compartió una foto de un detrás de escenas de su próximo proyecto, el cual se especula sea una colaboración. La sorpresa y la intriga se dieron cuando el cantante acompañó la imagen con el texto "BTS", haciendo referencia a la expresión Behind The Scenes.

Las reacciones no tardaron, y una de sus seguidores aprovechó para mandar un mensaje en el que se leía "BTS COLLAB", a lo que el mexicano solo supo contestar con un emoji.

Tanto los fans del astro mexicano, como los de la banda surcoreana encendieron sus alertas y empezaron a especular, con muchísima emoción, que a lo mejor todo esto se trataba de una colaboración entre los artistas.

Aunque cinco de los siete miembros de BTS se encuentran aún cumpliendo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, esto no significa un impedimento para sacar nueva música.

Varios de los artistas han lanzado proyectos musicales aún durante este proceso, siendo el ejemplo más reciente la colaboración 'Neva Play', entre RM, líder de la banda, con la rapera Megan Thee Stellion.

Peso Pluma sobre una posible colaboración junto a BTS. pic.twitter.com/UAibGUI3Dx — Peso Pluma (@PesoPlumaData) October 27, 2024

Hasta el momento no existe confirmación por ninguna de las partes, sin embargo esto no ha evitado que las expectativas por este posible junte sigan creciendo. En caso de efectuarse no sería la primera vez que un integrante de este grupo colabore con un artista latino, ni mucho menos la primera colaboración corena-latina.

En septiembre de 2019, J-Hope, uno de los raperos de BTS lanzó su canción 'Chiken Noodle Soup', la cual se trataba de una colaboración con la cantante de ascendencia mexicana, Becky G. Hasta la fecha, ambos mantienen una amistad, lo que ha llevado a muchos crear teorías en las que Becky interviene para una posible colaboración con Peso.

becky le va introducir Jhope a Peso Pluma y de ahí se formará bts x peso pluma, ya me avisaron pic.twitter.com/eeJlCfDtJ6 — ✿ (@jrhchanel) October 27, 2024

Como esta, también existen otros trabajos en conjunto de artistas latinos con grandes figuras del K-Pop como Natti Natasha y Momoland; Reik y Super Junior; Ricky Martin y Wendy de RED VELVET; y Monsta X y Sebastián Yatra.

Por el momento no existe nada confirmado, pero los seguidores de ambos artistas se preguntan qué clase de canción podría ser. ¿BTS en un corrido tumbado?, o ¿Peso Pluma un poco más melódico? Esperamos tener pronto una respuesta.