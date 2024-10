¡El cruce de caminos entre Karol G y Mario Casas ha comenzado! Lo que parecía un sueño lejano para la Bichota, ahora está un paso más cerca de volverse realidad gracias al chispeante encuentro que ocurrió recientemente en 'El Hormiguero' entre el actor español y Pablo Motos.

Y es que cuando Karol G, en su día, expresó abiertamente su admiración por el galán español (lo hace igual cada vez que puede), lo hizo con toda la intención de sembrar una semilla que, tarde o temprano, florecería.

Hace un tiempo, la Bichota salía con estas declaraciones con una firme esperanza. Durante una entrevista, los fans le preguntaron cuál era su actor o actriz favorita a lo que la intérprete de 'Si antes te hubiera conocido', contestó divertida:

"Me encanta esta pregunta, esto lo digo en todas las entrevistas a ver si alguien alguna vez me hace el favorcito... Estoy completamente enamorada de Mario Casas, el actor español de 'A tres metros sobre el cielo'", y agregó, "hombres, véanse esa película para que aprendan cómo es que un hombre tiene que enamorar a una mujer, y pues si alguien lo conoce y me lo quiere presentar, él me encanta".