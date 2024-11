La historia de Milly Vanilli está llena de éxitos, controversias y un gran giro que pocos imaginaban en los ochenta.

Este dúo musical icónico, conformado por Fab Morvan y Rob Pilatus, surgió a finales de los ochenta con un estilo pop-dance que conquistó rápidamente a una audiencia hambrienta de nuevas tendencias y sonidos pegajosos. Sin embargo, detrás de los éxitos y los reflectores, escondían un secreto que cambiaría la industria musical para siempre.

El inicio del fenómeno

Formados en Alemania y apadrinados por el productor musical Frank Farian, Milly Vanilli lanzó su álbum debut 'Girl You Know It's True' en 1988. Fue un éxito rotundo, con sencillos como 'Blame It on the Rain', 'Girl I'm Gonna Miss You', y la misma 'Girl You Know It's True', que treparon a lo más alto de las listas y se convirtieron en auténticos himnos.

Gracias a estos hits, Morvan y Pilatus rápidamente se volvieron las estrellas que Farian esperaba. Sus looks únicos, mezclando moda urbana con toques andróginos, junto a su presencia escénica y carisma, los posicionaron como ídolos para una generación que bailaba al ritmo de sus pegajosos coros.

El Grammy y el escándalo

El éxito fue tan abrumador que en 1990 el dúo ganó el Grammy como 'Mejor Artista Nuevo', un logro que los consagró en la cima de la industria.

Pero la realidad estaba lejos de ser tan glamurosa. Ni Fab ni Rob habían grabado una sola nota de las canciones que los hicieron famosos. La historia se derrumbó cuando el mismo Farian confesó que había contratado a cantantes de sesión para las grabaciones, mientras Milly Vanilli solo hacía playback.

La industria y los fanáticos estaban devastados. La Academia de Grabación les pidió devolver el Grammy, y el dúo quedó sumido en la controversia. Rob y Fab intentaron recuperar sus carreras lanzando el álbum 'The Moment of Truth' como Rob & Fab, esta vez usando sus voces reales, pero el daño estaba hecho, y su fama jamás volvió a ser la misma.

La tragedia de Rob y el resurgimiento de Fab

Tras el escándalo, Fab Morvan intentó mantenerse en la industria musical, colaborando en proyectos como solista y enfocándose en su carrera como DJ, mientras que Rob Pilatus, lamentablemente, tuvo problemas con las adicciones y falleció en 1998. La historia de Milly Vanilli parecía destinada a quedar en el pasado, pero Morvan nunca dejó de recordar el impacto que la música tuvo en su vida y en la cultura pop.

El inesperado regreso en 2024

Aunque parecía improbable, Milly Vanilli volvió a sonar en las carteleras en 2024. Esto se debe, en parte, a la popularidad de la serie 'Monsters', que relata la historia de los hermanos Menéndez, donde uno de los temas del dúo se convierte en una parte crucial de la banda sonora. La serie ha generado tanto interés que la música de Milly Vanilli ha resurgido en plataformas de streaming, capturando la curiosidad de una nueva generación.