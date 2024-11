La artista estadounidense Mariah Carey cerró la temporada de Halloween en la mitad del otoño y dio el banderazo para el inicio de las fiestas de fin de año.

En un video en el que aparece inicialmente vestida como Morticia Adams, la llamada 'Reina de la Navidad' le dio permiso a sus fans y el público en general para empezar a buscar arbolitos y decoraciones festivas.

En el video se ve a la super estrella envuelta en un vestido negro brillante, con un collar a juego como su principal accesorio. Luego Mariah entra en un castillo de aspecto tenebroso, luciendo una peluca oscura y un maquillaje intenso. Baila un tango con un actor disfrazado de Gomez Addams en un salón de baile en blanco y negro.

Luego, el modelo la empuja, agarra un puñal y se la lanza, aunque falla por poco y cae de lleno en un espejo, que se convierte en un cuadro.

Cuando suenan las campanas, se abre un armario gigante que deja ver un vestido rojo de Papá Noel y comienza la cuenta atrás. Mariah esboza una sonrisa cómplice antes de que empiece a sonar su emblemático éxito navideño, 'All I Want For Christmas Is You', sentada en un trineo tirado por renos y repleto de regalos.

Entonces se oye su voz como un chirrido, cuando dice: "It's time!", que se traduce al español como 'Llegó la hora".

Mientras ella sonríe, el modelo deja de ser Gomez Adams y comienza a transformarse en un muñeco de nieve danzarín. Ahí cambia la escena, se llena de colores y comienza la Navidad.

El video es patrocinado por la cadena de joyerías Kay.

La colaboración es una más de las que la artista ha desarrollado para capitalizar en el éxito de su música navideña. Este año ya había comenzado a anunciar el retono de su Barbie, por ejemplo.

Una Navidad complicada

A pesar de la alegría y emoción que se ve en el video, esta temporada navideña podría ser complicada para Mariah. Este año murieron su madre y su hermana mayor, durante el mismo fin de semana.

Su relación con su hermana era inexistente. De hecho, ella y su hermano la estaban demandando por descripciones que hizo de ellas en su libro autobiográfico. Sin emargo, a pesar de que tenían una dinámica "complicada", Mariah era cercana con su madre Patricia. De hecho, pasaban muchas navidades juntas y hasta grabaron un especial navideño juntas. Patricia era cantante de ópera.

Afortunadamente, Mariah Carey y sus gemelos siguen las tradiciones de fin de año, y entre ellas está la celebración de las Navidades, promover su música y llevar el ambiente de calidez y celebración, a los hogares de Estados Unidos y del mundo.

Mariah Carey también ha extendido su rol de 'Reina de la Navidad' a las elecciones presidenciales de 2024 y ha usado su éxito para promover el voto.