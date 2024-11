Las dos principales cadenas televisivas en español de Estados Unidos, Telemundo y Univision, anunciaron una cobertura especial para lo que seran las elecciones presidenciales que enfrentarán a Kamala Harris (demócrata) frente a Donald Trump (republicano) para el nuevo periodo presidencial de cuatro años.

Con incidencias en estados claves de votación, noticias al instante y largas pautas de información tanto Telemundo como Univision esperan acompañar a los espectadores en todo momento a fin de conocer quien ocupará la silla presidencial de la Casa Blanca para el proceso 2025-2029.

Telemundo cubrirá las elecciones con 'Decisión 2024'

Con un marco multiplataforma entre televisión y streaming Telemundo transmitirá desde el 'Telemundo Center' la cobertura del suceso político que podría marcar un antes y un después para los latinos en caso de victoria de Donald Trump debido a las constantes amenazas de deportación a indocumentados en Estados Unidos.

Se espera que el operativo comience desde tempranas horas de la mañana del martes 5 de noviembre y la misma podrá ser seguida a través de los canales regulares en TV por cable y en streaming por Noticias Telemundo AHORA y Noticias Telemundo.com.

Julio Vaqueiro y Arantxa Loizaga llevarán la conducción especial del segmento en el que también participarán presentadores como Johana Suárez, Rogelio Mora-Tagle y Vanessa Hauc, quienes analizarán la política estadounidense y explicarán el balance de poder del Congreso, así como también la votación en Estados claves y las contiendas por cargos públicos.

Además, el operativo no finalizará con el candidato elegido a presidente de los Estados Unidos, porque para el miércoles 6 de noviembre se espera que Claudia de la Fuente, Guad Venegas, Damià Bonmatí, Nicole Suárez Octavio Pulido, entre otros, realicen un extenso análisis de los resultados y el futuro de la extensa comunidad latina en Norteamérica.

Univision no se quedará atrás con 'Destino 2024'

La cadena Univision, la otra gran televisora latina en Estados Unidos, también presentó su proyecto de cobertura para las elecciones con un contenido multiplataforma en televisión convencional, pagina web y por intermedio del streaming gracias a Vix.

De la mano de periodistas experimentados como Jorge Ramos, Ilia Calderón o Enrique Acevedo, Univisión marcará pauta desde las 7:00 a.m. (ET) con una parrilla de programación que no se interrumpirá pero que estara dedicada en su totalidad a la política.

Programas como 'Despierta América' y La Voz de la Mañana, encabezados por María Antonieta Collins, Satcha Pretto, Paulina Sodi, junto a Alan Tacher y Karla Martínez, harán el recuento del inicio fe las votaciones, incidencias en el marco electoral y novedades relacionadas a la comunidad latina en Estados Unidos.

De igual manera, desde las 3:00 p.m (ET) y por 12 horas consecutivas Univision se mantendrá monitoreando los resultados en vivo y directo, así como también la cobertura y los discursos de los candidatos ganadores y vencedores, respectivamente.

Adicionalmente los periodistas de Noticias Univision, Andrés Echevarría, Félix de Bedout, Blanca Rosa Vilchez, Elián Zidan, Maity Iteriano, Carolina Sarassa, Luis Megid y Pedro Rojas se combinarán con distintos reporteros presentes en Estados claves como Pensilvania, Nueva York, Washington, Carolina del Norte, y más, con los detalles del proceso al momento.

Los ojos del mundo estarán puestos en Estados Unidos con el enfrentamiento entre Harris y Trump por la presidencia, que se hará oficial el próximo 20 de enero de 2025 con el Día de la Inauguración Presidencial.