El artista puertorriqueño William Omar Landrón, mejor conocido por su nombre artístico de Don Omar, anunció que respalda la campaña para llegar a la Casa Blanca de la vicepresidenta y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Kamala Harris.

Con un mensaje que expresa orgullo boricua y un rechazo total a los ataques hacia los latinos por parte de la campaña del expresidente Donald Trump, Don Omar no solo respaldó a Kamala, sino que instó a sus 12,6 millones de seguidores en Instagram a no tolerar las "palabras racistas".

El residente del área de Orlando, donde está asentada la tercera mayor cantidad de puertorriqueños en el territorio continental de Estados Unidos, expresó que "la posibilidad de que él (Trump) y su administración regresen al poder es realmente preocupante.

Su decisión de endosar a la candidata demócrata se produce dos días después de que el comediante Tony Hinchicliffe en un mitin de Trump en Nueva York llamara a Puerto Rico "una isla de basura", y meses de agresiones a los inmigrantes.

"Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo

Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante. Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa.

A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a @kamalaharris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos.

Es hora de voltear la página. We are not going back"-.