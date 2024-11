La Gala LACMA Art + Film 2024 nos dejó con la boca abierta gracias a los looks de infarto de las celebridades, pero hubo una en particular que se robó todas las miradas: Kim Kardashian. La empresaria y reina de las redes sociales decidió sacar del closet (¡por fin!) la famosa cruz de la princesa Diana que compró hace casi dos años por $197.453 dólares. Pero ojo, que Kim no se conformó con solo lucir la joya, sino que la combinó con un vestido que dejó poco a la imaginación.

La empresaria y activista de 44 años llegó a la alfombra roja con un vestido blanco de escote profundo que gritaba "mírenme" por todos lados. El diseño, creado por la casa Gucci, resaltaba sus curvas de infarto y contrastaba perfectamente con la cruz de amatista y diamantes que colgaba de su cuello.

Pero la cosa no quedó ahí. Kim complementó el outfit con un choker de perlas que, según los expertos en moda, es un guiño a otro collar icónico que solía usar Lady Di.

Para rematar el look, la estrella de 'The Kardashians' optó por un abrigo de marfil que llevó caído sobre los hombros, dándole ese toque de glamour old Hollywood que tanto le gusta. Y por si fuera poco, su peinado bob liso y maquillaje con ojos ahumados y labios nude nos transportaron directo a los años 90.

La joya que Kim lució en la gala tiene una historia fascinante. Conocida como la 'Cruz Attallah', fue creada en los años 20 por la joyería Garrard y lleva el nombre de Naim Attallah, un empresario que se la prestaba a Diana en los 80. La princesa la usó en varias ocasiones, pero la más memorable fue en 1987 durante una gala benéfica donde la combinó con un vestido de terciopelo morado de Catherine Walker.

Cuando Kim la compró en una subasta de Sotheby's en enero de 2023, muchos se preguntaron cuándo la veríamos lucirla. Bueno, la espera terminó y vaya que valió la pena. La empresaria demostró que sabe cómo darle un giro moderno y sexy a una pieza histórica.

LACMA Art + Film 2024: una noche de estrellas y moda

La gala LACMA Art + Film 2024 fue un evento que brilló con luz propia, reuniendo a las estrellas más deslumbrantes del arte, el cine y la moda en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Este año, el evento no solo celebró el arte y el cine, sino que también rindió homenaje a la icónica artista Simone Leigh, conocida por su trabajo centrado en la figura de las mujeres negras en el arte contemporáneo.

La gala, patrocinada por Gucci, se convirtió en un verdadero desfile de moda, donde cada celebrity dejó su huella en la alfombra roja.

Desde el momento en que los famosos comenzaron a llegar, la alfombra roja se transformó en un espectáculo visual.

Kaia Gerber, la joven modelo e hija de Cindy Crawford, optó por un vestido negro minimalista que resaltaba su figura esbelta. Con un maquillaje sutil y joyas delicadas, Kaia demostró que menos es más en el mundo de la moda. Su apariencia elegante contrastó con otros looks más atrevidos de la noche.

Por otro lado, Blake Lively llegó con un vestido dorado que evocaba el glamour de Hollywood clásico. La actriz, conocida por sus elecciones audaces en la alfombra roja, no decepcionó al combinar su atuendo con joyas brillantes que complementaban su look resplandeciente. Blake siempre sabe cómo hacer una entrada triunfal.

Cara Delevingne, otra de las asistentes destacadas, llevó un conjunto más experimental. Con un vestido asimétrico y detalles metálicos, Cara mostró su estilo único y vanguardista. Su cabello corto y su maquillaje audaz completaron un look que se destacó entre los demás.

A continuación, compartiremos más fotos de las estrellas desfilando por la alfombra roja de la gala LACMA 2024:

michelle rodriguez

Ricky Martín

Anna Kendrick

Eiza González

Charli XCX

Wilmer Valderrama

Emily Ratajkowski

Taylor Zakhar Pérez