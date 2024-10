¿Qué seríamos sin esos instantes en los que alguna celebridad de repente nos sorprende y nos hace hablar sobre ella por horas, gracias a cómo fueron vestidas a alguna gala, alfombra roja, evento, concierto o lo que sea?

El mundo del entretenimiento está plagado de esos momentos y hoy quisimos hacer nuestro listado de favoritos. Los pusimos en orden alfabético porque, pues, fue difícil organizarlos en un top, eso se los dejamos a ustedes. Vean y decidan.

Ariana Grande (Grammys 2020)

En los Grammys 2020, Ariana Grande acaparó todas las miradas en su primer evento de este tipo, con un impresionante vestido gris de tul diseñado por Giambattista Valli. El diseño voluminoso, con capas y capas de tul, la hizo parecer una princesa moderna, y se convirtió en uno de los looks más memorables de la artista. Nota: sus estilistas tuvieron que ayudarla a caminar por la alfombra roja debido al volumen de su vestido.

Bad Bunny (Met Gala 2022)

En la Met Gala 2022, Bad Bunny rompió con las convenciones de la moda masculina al llevar un conjunto de Burberry que incluía una falda beige, como una antología del glamour de la Edad Dorada de 1870 a 1890 en Estados Unidos. El cantante le dijo a Vogue que su look fue una mezcla de la moda masculina y femenina inspirada en la Edad Dorada de Puerto Rico. Fue muy elogiado por su creatividad.

Björk (Oscars 2001)

El vestido de cisne que Björk usó en los Oscars del 2001, diseñado por Marjan Pejoski, es uno de los atuendos más recordados y polémicos de la historia fashionista. Aunque fue súper, súper, criticado en su momento, hoy lo reconocemos como una obra maestra de la moda excéntrica.

Cardi B (Grammys 2019)

Cardi B deslumbró en los Grammy del 2019 con el vestido de 'Venus' vintage de Thierry Mugler, una obra de arte que combinaba detalles dorados y una silueta exagerada. Este look consolidó su estatus como una de las estrellas más audaces y nos deleitó con cada imagen, el día que se consagró como la primera mujer en ganar como solista 'Mejor Álbum de Rap'.

Cher (Met Gala 1974)

En la Met Gala de 1974, Cher redefinió la moda con un vestido transparente cubierto de plumas y cristales diseñado por Bob Mackie. Este look rompió con las normas convencionales del momento y sigue siendo uno de los más icónicos en la historia de las alfombras rojas.

Cher (Oscars 1986)

Con otro de sus atuendos Cher llevó la teatralidad a otro nivel en los Oscar de 1986, gracias a un espectacular vestido de showgirl, también de Bob Mackie. Este look se destacó por su audacia y por romper moldes en una ceremonia tradicionalmente muy conservadora.

Christina Aguilera (VMAs 2002)

En los VMA del 2002, Christina Aguilera lució un atrevido conjunto que marcaba su transición hacia una imagen más adulta y provocativa durante la era de Stripped. Este look, que combinaba influencias del punk y el glamur, fue muy comentado y marcó un antes y un después en su carrera.

Jennifer Lopez (Grammys 2000)

El famoso vestido verde de Versace que Jennifer Lopez lució en los Grammy del 2000 es sin duda uno de los momentos más icónicos en la historia de la alfombra roja. Su escote profundo y su diseño atrevido marcaron un hito y fueron tan buscados que motivaron la creación de Google Imágenes, así es, si no lo sabías, le debemos a JLo el buscador de imágenes de Google.

Karol G (Met Gala 2023)

Karol G se presentó en su primera Met Gala con un divertido (y hermoso) vestido de elfa de Marc Jacobs. Su look fue uno de los más comentados de la noche por su originalidad, y eso que la Met es sinónimo de eso, más aún cuando la temática de la noche era 'Sleeping beauties: Reawakening fashion'.

Katy Perry (Met Gala 2018)

Katy Perry literalmente "voló" a la Met Gala del 2018 con un vestido de Versace acompañado de enormes alas doradas. El look celestial y dramático fue uno de los más impactantes de la noche y dejó una huella imborrable en la historia del evento.

Kim Kardashian (Met Gala 2019)

El vestido con efecto mojado que Kim Kardashian usó en la Met Gala de 2019, diseñado por Thierry Mugler, es una obra maestra de la moda. Con detalles que simulaban gotas de agua, este look se ha convertido en uno de los más impactantes de su carrera.

Lady Gaga (VMAs 2010)

Tenemos muchos momentos icónicos de Lady Gaga en el repertorio, pero elegimos estos dos porque nos marcaron la vida.

En los VMA de 2010, Lady Gaga dejó al mundo boquiabierto con su vestido de carne cruda, diseñado por Franc Fernández. Este look fue una declaración sobre los derechos de los animales y sigue siendo uno de los momentos más revisitados de la moda.

Lady Gaga (Grammys 2011)

Lady Gaga llegó a los Grammy del 2011 ¡dentro de un huevo gigante! Su entrada teatral, seguida por un atuendo futurista, nos llevó a un nuevo nivel de espectáculo y creatividad.

Lupita Nyong'o (Oscars 2014)

El vestido azul claro de Prada que Lupita Nyong'o lució en los Oscar del 2014 la coronó como la reina de la alfombra roja. La frescura y elegancia de este look la pusieron en todas las listas de las mejores vestidas.

Madonna (VMA 1984)

Madonna también nos ha regalado momentos inolvidables, pero elegimos dos. Durante su icónica actuación de "Like a Virgin" en la primera edición de los MTV VMA de 1984, Madonna usó un vestido de novia punk que marcó el inicio de su reinado como la 'Reina del Pop'. Este atuendo es un hito en la historia de la moda.

Madonna (Blond Ambition Tour 1990)

El famoso corsé con conos diseñado por Jean Paul Gaultier para el tour 'Blond Ambition' de Madonna es uno de los looks más icónicos en la historia de la música pop. Este diseño revolucionó la moda en todos los sentidos, y la forma de hacer los shows sobre el escenario.

Marilyn Monroe (1955, 'Seven Year Itch')

Tan icónico como para hacerle estatuas masivas. Así es el vestido blanco halter que Marilyn Monroe usó en la película 'Seven Year Itch' es uno de los looks más memorables del cine en todos sus tiempos.

Diseñado por William Travilla, este vestido fue EL sinónimo de la elegancia y la sensualidad de Monroe.

Marilyn Monroe (1953, Los Caballeros las Prefieren Rubias)

Otro de Marilyn: el vestido fucsia que lució en 'Los Caballeros las Prefieren Rubias' en 1953 se convirtió en un símbolo de la moda. Inspiró innumerables recreaciones, incluyendo el video musical de 'Material Girl' de Madonna.

Rihanna (CFDA 2014)

En los CFDA Awards del 2014, Rihanna deslumbró con su atrevido "naked dress" cubierto de cristales de Adam Selman. Este look redefinió lo que significa ser sensual en la moda y sigue siendo uno de los más recordados.

Salma Hayek (Oscar 1997)

Salma Hayek brilló en los Oscar de 1997 con un elegante vestido blanco de Armani y una tiara de princesa que complementaba su look y la cual sus estilistas le habían desaconsejado usar.

Y menos mal no les hizo caso, porque para la mexicana, a la que por ese entonces casi nadie quería vestir porque no era tan conocida en Hollywood, este mismo momento se convirtió en uno de los más recordados de su carrera en la alfombra roja.

Selena Quintanilla (Astrodome 1995)

El jumpsuit púrpura de lentejuelas que Selena Quintanilla usó en su último concierto en el Astrodome de 1995 es uno de los looks más icónicos de la música latina. Este atuendo sigue siendo una fuente de inspiración y de nostalgia para muchos.

Y cómo olvidar los corsets brillantes que Selena solía usar en sus conciertos. Eran una parte esencial de su estilo personal. Sensuales, vibrantes y únicos, al igual que su música.

Selena Gomez (Met Gala 2018)

Selena Gomez optó por un vestido de Coach en la Met Gala de 2018, con detalles dorados y un aire romántico que fue muy comentado. El look, aunque divisivo, sigue siendo un referente de su evolución estilística. Tanto, que la misma Selena bromeó sobre sí misma por la elección de su 'falso' bronceado ese día.

Shakira (Super Bowl 2020)

Shakira ha tenido varios momentos icónicos, pero uno con el que deslumbró fue en el del Super Bowl 2020 con un atuendo rojo lleno de flecos que destacó su energía y estilo latino ante todos los estadounidenses.

Sofía Vergara (Emmys 2024)

No podíamos dejar de mencionar a la actriz colombiana Sofía Vergara, quien, tras la controversia que generó su participación en los Emmy de 2014 por considerarse sexista, este año deslumbró a todos con un imponente vestido rojo de Dolce & Gabbana, inspirado en Jessica Rabbit.

Sofía llegó a la premiación no solo más empoderada que nunca, sino también con nominaciones importantes y un legado consolidado, gracias a sus más recientes proyectos, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras de la industria.

La princesa Diana (1994)

Y para cerrar, dejamos al histórico "vestido de la venganza" que Lady Di usó la misma noche que el príncipe Carlos admitió públicamente haberle sido infiel, es uno de los momentos más poderosos de la moda. El vestido negro de Christina Stambolian reflejaba su fuerza y gracia en tiempos muy difíciles.