La artista estadounidense Selena Gomez ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no solo por su talento actoral, sino también por su valentía al hablar sobre sus luchas personales.

Durante un evento reciente en Los Ángeles para el estreno de su nueva película Emilia Pérez, la actriz y cantante de 32 años se defendió de las críticas sobre su apariencia, revelando que padece SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) y que sus problemas de salud han afectado su imagen física.

Te puede interesar:: Kim Kardashian deslumbra con la cruz de Lady Di en la Gala y otros famosos impactantes en la alfombra de LACMA Art + Film 2024

"No me veo como una figura de palo", afirmó.

Gomez ha sido abierta sobre sus problemas de salud, que incluyen no solo SIBO, sino también lupus, una enfermedad autoinmune que ha marcado su vida desde hace años.

En un comentario en TikTok, donde lamentablemente llovieron las críticas hacia su cuerpo, Selena explicó: "Esto me enferma... No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy humana". Esta declaración se hizo sentir, especialmente entre sus seguidores, quienes han visto cómo ha lidiado con los altibajos de su salud a lo largo de los años.

¿Qué es el SIBO?

El SIBO es una condición que puede causar síntomas como inflamación y dolor abdominal, lo que puede complicar aún más la vida diaria de Gomez. Esta enfermedad ocurre cuando el paso de alimentos en el tracto digestivo es más lento de lo normal, permitiendo que las bacterias crezcan en exceso. Esto puede llevar a desnutrición y otros problemas graves si no se trata adecuadamente.

A pesar de las duras e hirientes críticas que ha recibido, los seguidores de la intérprete de 'Come & Get It' han sido en su mayoría en apoyo a la cantante. Algunos de los comentarios en redes sociales destacan cómo "Internet es el mayor crítico de todos", haciendo énfasis en la presión constante que enfrentan las figuras públicas.

Muchos admiradores han expresado su apoyo incondicional hacia ella, reconociendo lo abrumador que puede ser lidiar con comentarios negativos sobre la apariencia física y aún más cuando padece de estas enfermedades.

Selena Gomez no para por nada

Su próximo proyecto es la película Emilia Pérez, que se estrenará en Netflix el 13 de noviembre de 2024 y ha generado gran expectativa. En la cinta, Selena interpreta a Jessi, un personaje que forma parte de una narrativa musical y emocionante dirigida por Jacques Audiard.

La película también cuenta con las actuaciones de Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Édgar Ramírez quienes han sido elogiados por su trabajo en el festival de Cannes donde la película ganó varios premios.

El argumento gira en torno a una abogada que ayuda a un temido jefe del cartel a fugarse y vivir auténticamente como la mujer que siempre ha querido ser. Esta historia no solo aborda temas de identidad y transformación personal, sino que también refleja la lucha interna que muchas personas enfrentan al intentar ser fieles a sí mismas en un mundo lleno de expectativas.