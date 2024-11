Luis Zelkowicz, el destacado escritor y mente creativa detrás de exitosas producciones como 'El Señor de los Cielos' y 'El Chema', anunció su sorpresiva salida de Telemundo después de 24 años de trabajo ininterrumpido con la cadena.

Zelkowicz, conocido por su habilidad para crear personajes profundos y tramas intensas, jugó un papel fundamental en el desarrollo de 'El Señor de los Cielos'.

Con más de 900 episodios y nueve temporadas, esta serie se convirtió en la producción más longeva en la historia de la televisión hispana en Estados Unidos, consolidando a Telemundo como líder del entretenimiento en español y alcanzando audiencias más allá de las fronteras estadounidenses.

En una entrevista con Ríchard Izarra para el medio especializado en la industria del entretenimiento PRODU, Zelkowicz habló con gratitud sobre sus años en Telemundo, recordando la época en la que la cadena se esforzaba por construir una audiencia sólida y establecer un estilo propio en la industria.

"Tuve la fortuna de estar en el Telemundo creativo que construyó una audiencia y logró imponerse como primero en el público hispano de EE. UU.," comentó. A lo largo de su trayectoria, el escritor reconoció la influencia de figuras clave como Jim McNamara, Don Browne, Perla Farías, Roberto Stopello y Marcos Santana, quienes aportaron su visión para hacer crecer la cadena.

"No quiero quedarme con el Telemundo que destruye"

Sin embargo, Zelkowicz también confesó que llegó un punto en que "no quiso estar" más en Telemundo, al ver cambios con los que no se sentía alineado. "Yo quiero quedarme con ese Telemundo creativo que construyó y no con el Telemundo que destruye", mencionó, dejando entrever una crítica a la dirección que la cadena ha tomado recientemente.

'El Señor de los Cielos', una historia de ambición y poder, no solo conquistó al público estadounidense, sino que también tuvo un éxito significativo en varios países, llevando a Telemundo a nuevos mercados y audiencias.

Gracias a este éxito, Zelkowicz desarrolló el spin-off 'El Chema', explorando a fondo a uno de los personajes más queridos de la serie principal, lo que reafirmó su talento como uno de los creadores más influyentes en la televisión en español.

Ahora que cierra este capítulo en su carrera, Zelkowicz se muestra abierto a nuevos proyectos y retos. "Desde este momento estoy abierto a nuevas posibilidades y, por supuesto, buscando escoger... cuál es el tipo de historia que quiero hacer y por dónde vamos a tomar el rumbo en este momento", dijo a PRODU.

Su partida marca el fin de una era en Telemundo, pero el impacto de su legado continúa, dejando una huella en la televisión hispana que, sin duda, inspirará a futuras generaciones.