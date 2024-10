Con "miedo", pero convencida, la actriz mexicana Carmen Aub se despidió permanentemente de Rutila Casillas, su personaje en la serie de Telemundo 'El Señor de los Cielos'. Después de 10 años en la producción, decidió que no regresará para el anunciado spin-off 'Los Casillas'.

"Aunque no se había dado un final de ciclo con Rutila como me hubiera gustado, para mí ya no había más que podía hacer por Rutila", dijo la actriz, quien recientemente fue parte del reality 'La Isla:Desafío Extremo'.

En una entrevista exclusiva con People en Español, la artista explicó que cuando Telemundo la anunció como parte de 'Los Casillas' todavía no se había firmado un contrato:

Para mí fue sorpresivo ver que hayan hecho un comunicado de prensa utilizando mi nombre cuando nuestras conversaciones todavía no habían finalizado. Yo quería entender todavía hacia dónde iba a ir la historia, hacia dónde iba a ir el personaje, qué es lo que tenían en mente porque finalmente es una responsabilidad muy grande, sobre todo después de que tuvimos tantas temporadas de El señor de los cielos. Era como entender hacia dónde va a ir porque si nos va bien en la primera temporada hubieran habido más, entonces yo quería saber y sentirme segura que lo que íbamos a hacer era algo que me apasionara a mí para poder ir a trabajar cada día y que también al público le iba a gustar.

Para ella era importante que la producción no solo fuese producto de una reacción para llenar el vacío por el fin de 'El Señor de los Cielos', propiciado por la decisión de su protagonista Rafael Amaya de no renovar su contrato con la cadena de televisión en español.

"Si yo iba a abrir nuevamente un ciclo con Rutila no lo iba a poder dejar ir así de fácil porque me engancho, entonces no quería volver a abrir un ciclo nuevo que después no fuera a un lugar al que a mí me gustara y sentirme un poco acorralada ahí", agregó.

Un nuevo comienzo

En la entrevista, Carmen dio a entender que ya tiene un nuevo proyecto en puertas:

"Aunque se cerró el ciclo de Rutila Casillas se va a empezar un capítulo nuevo con Carmen Aub y los nuevos personajes y espero traerme también a este público que me ha seguido durante tantos años y me ha sido tan leal, así que el mensaje también es gracias por nunca soltarme, por siempre acompañarme, por creer en mí, por sus porras, por su cariño, por sus mensajes, por sus likes porque cada que he ido a una firma de autógrafos me abrazaban y me veían y lloraban y sonreían y yo compartía esa emoción con ellos porque yo estoy aquí y Rutila ha llegado tan lejos gracias a ese público y espero que me pueda seguir acompañando porque esto es el comienzo de algo nuevo."