Camila Sodi, hija de la reconocida periodista y hermana de Thalía Ernestina Sodi, ha compartido un mensaje conmovedor en sus redes sociales tras la delicada situación de salud de su madre, quien se encuentra en terapia intensiva tras sufrir dos infartos.

En una publicación mediante las historias de Instagram, Camila expresó: "Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad", es parte de lo que expresó en el texto.

"Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro", continúa Camila en su texto.

Camila aprovechó el momento para agradecer a quienes también se preocupan por ella: "Veo y siento el amor de mis seres amados, cómo me cuidan, cómo me procuran, cómo me contienen", dijo.

"No entiendo esta situación pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y la fe que ella sigue enseñándome", escribió para finalizar la conmovedora historia.

Recordemos que Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, fue hospitalizada a mediados de octubre debido a complicaciones cardíacas severas, que provocaron una ruptura de la vena aorta.

Días atrás, había sido noticia que Camila y su hermana Marina habían tomado decisiones difíciles respecto a la salud de su madre. Según una nota publicada por Infobae, se firmó una carta de voluntad anticipada para Ernestina, indicando que no se le proporcionará reanimación cardiopulmonar en caso de un paro cardíaco o respiratorio.

La situación ha atraído la atención no solo de amigos y familiares, sino también del público en general, quienes han estado pendientes del estado de salud de Ernestina.Thalía y Laura Zapata, hermanas de Ernestina, también se han manifestado al respecto, ofreciendo oraciones y apoyo a sus sobrinas a pesar de las tensiones familiares existentes.

Mientras que Ernestina continúa luchando en este delicado proceso, la comunidad artística y sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo y esperanza para de alguna forma contribuir con su recuperación.