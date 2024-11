El artista mexicano Juan Pablo Zurita es uno de los pocos que comenzaron como creadores de contenido y han lanzado con éxito no solo una, sino varias carreras. Desde esos primeros videos de humor que nos hicieron reír hace más de una década, ha logrado construir una comunidad leal que lo sigue en cada nueva aventura.

Una de estas tiene que ver con su faceta como actor, que ya demostró en su primera película para la plataforma de streaming Vix. Ahora, va a por más y anunció que protagoniza su primera cinta de cine que se estrena en las próximas semanas.

Hoy, Juanpa no solo es "el chico divertido de internet"; se ha convertido en una figura multifacética que no teme ir por más y sorprendernos con nuevos proyectos.

Recientemente, Juanpa dio un gran paso al aparecer en la portada de la revista 'Vogue Hombre' en su edición de noviembre. Ahí, aprovechó para reflexionar sobre su carrera y la importancia de rodearse de personas que creen en su visión. Según él, esos aliados han sido clave para crecer, no solo como profesional sino también como persona.

De las redes sociales a la pantalla grande

Si bien su crecimiento en redes sociales es indiscutible, Juanpa ha sido claro en que su deseo siempre fue contar historias más allá de los 6 segundos de sus videos virales. Fue ese impulso lo que lo llevó a dar el salto hacia el cine, en proyectos que se alejan del formato digital y se adentran en el mundo de la actuación tradicional.

"Siempre quise actuar", dice Juanpa a Vogue, y su transición de creador de contenido a actor parece ser el resultado natural de años de exploración y trabajo. "No deja de ser la misma base a la hora de contar historias, y si analizas cada una de las piezas, no pierde la estructura", explica sobre su proceso creativo, destacando que el desafío no está en la narrativa, sino en la profundidad emocional que debe transmitir como actor.

Eso lo aprendió en 'Quieres Ser Mi Hijo', la película que protagonizó con Ludwika Paleta.

En sus palabras, la diferencia radica en cómo ocultar las emociones para que la audiencia las perciba sin necesidad de mostrarlas explícitamente. "En el contenido, todo es muy subido de tono para captar la atención del público en un tiempo más corto; en cambio, en una película el músculo es contrario; es más bien trabajar en cómo puedes ocultar estas emociones".

Este cambio de formato, de contenido digital viral a cine, es una evolución orgánica en la carrera de Juanpa. La migración fue fluida, impulsada por su experiencia en la creación de contenido rápido y dinámico. A pesar de los retos que supone el cine, donde el ritmo de trabajo es más pausado, Juanpa destaca que su trasfondo digital le ha permitido adaptarse a la producción cinematográfica con mayor rapidez.

El cine como nuevo reto: "Una pequeña confusión"

Ahora, el salto definitivo de Juanpa a la pantalla grande se materializa en 'Una pequeña confusión', una comedia en la que actúa junto a figuras como Ana de la Reguera y Cristo Fernández. La película, que se estrena el 25 de diciembre, explora la historia de un error en una clínica que lleva a dos parejas a enfrentar distintos estilos de vida y filosofías sobre la paternidad.

"Es un divertido giro basado en hechos reales. La conexión con la familia es un tema muy central en esta película, y creo que es algo que puede resonar con muchas personas", explicó Juanpa a Vogue

Este proyecto marca una nueva etapa en la carrera de JuanPa una que lo posiciona como un creador multifacético dispuesto a explorar nuevos terrenos, pero siempre fiel a su esencia. En sus palabras, el cine no solo le ha permitido expandir sus horizontes profesionales, sino también explorar una forma diferente de conectar con su audiencia a través de la actuación.

El futuro: Entre la moda, el cine y las redes

Lo que está claro es que Juanpa Zurita no se limita a ser solo un creador de contenido. Hoy es un hombre con visión, dispuesto a ampliar sus horizontes y dejar una huella más allá de la pantalla digital.

Su incursión en el cine son solo los primeros pasos de una carrera que, lejos de estancarse, sigue evolucionando. Como él mismo dice, "la pasión es algo que, si tuviera un aroma, podría detectarse a kilómetros de distancia", y es esa misma pasión la que sigue guiando su camino.