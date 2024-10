El cantautor italo-venezolano Franco De Vita, construyó su carrera entre éxitos propios y canciones que han cobrado vida en la voz de otros, abordando temas que van desde el amor y la infidelidad hasta las luchas personales con las adicciones.

Pero, entre todas sus creaciones, es posible que ninguna haya dejado una huella tan profunda como 'No Basta'. Esta canción, lanzada hace décadas, sigue calando hondo y provocando reflexión, manteniéndose tan relevante hoy como lo fue en el momento de su estreno, conectando con generaciones que encuentran en su letra un mensaje tan actual como universal.

Lanzada en 1990, 'No Basta' conectó y continúa conectando profundamente con generaciones de oyentes, trascendiendo las barreras del tiempo y el idioma. El tema parte de su disco 'Extranjero', y sigue siendo relevante debido a su potente mensaje y su mezcla de honestidad con crítica social, una rareza en los hits de la música pop latinoamericana de esa época.

La canción, en su esencia, aborda temas de parentalidad y sociedad, lanzando una crítica sincera hacia la manera en que los padres educan a sus hijos y la tendencia a asumir que la provisión material basta para criar seres humanos completos.

Con letras como "No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta", De Vita plantea una serie de preguntas sobre la responsabilidad emocional de los padres en un contexto latinoamericano donde, hasta ese momento, pocos se atrevían a tocar el tema.

Te puede interesar: Esta es la historia detrás de 'Inevitable', uno de los éxitos más memorables de Shakira

La historia detrás de 'No Basta'

En una entrevista para el programa de canto La Voz en Chile, De Vita compartió la inspiradora historia detrás de "No Basta":

"Llevaba un par de días peleando con la melodía. Primero era una historia de amor... luego pensé en un chico con problemas de drogas... pero nada terminaba de encajar. Al tercer día, salí al cine; mientras hacía fila para comprar el boleto, de pronto, todo el primer verso llegó a mi cabeza: 'No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta'. Corrí a casa de inmediato. Ese primer verso apareció como si alguien me lo hubiera dictado". Refiriéndose al proceso de creación, añadió: "Hay algo misterioso en esto de escribir canciones".

De Vita profundizó en el mensaje de la canción, señalando cómo refleja una creciente desconexión: "Habla del desinterés, de cosas que vemos cada vez más", comentó. "Cada vez que alguien me dice, 'mi hijo maneja el teléfono como no tienes idea', yo no me sentiría tan orgulloso de algo así; creo que los niños hoy deberían enfocarse en otras cosas".

También agregó que los comentarios más bonitos que ha recibido sobre el impacto de la canción es cuando se le acercan madres a decirle que gracias al tema "mi esposo cambió totalmente conmigo y mis hijos", destacando el impacto duradero de una canción como esta.

'No Basta' no solo continuó consolidando la carrera de De Vita en el panorama musical latinoamericano, sino que también marcó un precedente en el que los artistas podían y debían utilizar su plataforma para abordar temas sensibles y profundos.

La canción se convirtió en un himno de responsabilidad social y una inspiración para otros artistas que querían transmitir mensajes más allá del romance o el entretenimiento.

Hasta el día de hoy, 'No Basta' sigue siendo una de las canciones más emblemáticas de Franco De Vita y uno de los pocos éxitos en español que, más de treinta años después, sigue despertando una reflexión sobre la importancia de la empatía y el amor en la crianza. Es un recordatorio de que, en una época de mensajes triviales, un solo artista fue capaz de elevar la conversación y generar un cambio en la conciencia colectiva.