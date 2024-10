Hace casi un año, muchos pensaban que la carrera de Melissa Barrera estaba acabada. Hoy en día, se nota que apenas está empezando a florecer. La artista mexicana fue contratada para formar parte del elenco de una serie que, aunque ni siquiera tiene nombre, ha creado gran expectativa.

Se trata de un proyecto para Peacock, de parte del rey australiano del cine de terror James Wan y el actor Simu Liu. ¡Nada mal!

Según el comunicado oficial sobre el proyecto, la historia gira en torno a un analista de inteligencia estadounidense de primera generación llamado Alexander Hale e interpretado por Liu. El hombre se da cuenta de que su cerebro ha sido hackeado y criminales tienen acceso a todo lo que él ve y escucha.

"Atrapado entre su trabajo en una agencia en las sombras y los hackers debe mantener una vida falsa las 24 hjoras para poder encontrar a quiénes invadieron su mente y demostrar a qué lado le es leal", detalla.

Melissa interpretará a una mujer llamada Michelle, quien es ese tipo de personajes que uno no sabe si son buenos o son malos hasta el final.

Considerando la trama y la carrera de Wan ('The Conjuring', 'M3Gan 2.0', 'SawX' y muchas más') se puede decir que este regreso a la televisión será para sufrir y hacer sufrir, pero nada que ver con las telenovelas de sus inicios.

En sus inicios, Melissa actuó en producciones como 'La Mujer de Judas' y 'Siempre Tuya Acapulco'.

Melissa Barrera indetenible

Aunque ya había protagonizado dos de las películas de la saga de 'Scream' y fue la estrella de 'In the Heights', la película basada en la primera obra de teatro de Lin Manuel-Miranda, Melissa era una actriz con una carrera sólida, pero estaba lejos de tener un nombre conocido.

No fue hasta que comenzó a publicar en sus cuentas sociales rechazo contra las acciones de Israel en Palestina, que se dio a conocer. Algunos la criticaron, otros aplaudieron su valentía, pero dejó de pasar desapercibida.

Los proyectos que ya tenía agendados contributeron, como las películas 'Young Monster' y 'Abigail'. Incluso, ya había terminado de filmar 'The Collaboration', el filme sobre la vida del pintor estadounidense Basquiat. Ella hace de su compañera.

Todo ha quedado atrás

En una entrevista con the Latin Times, Melissa contó que "lo que más ha cambiado es todo el apoyo que he recibido. El cariño que me da la gente". Se refería al momento en el que fue despedida de 'Scream'.

"Sentía que tenía un ejército detrás de mi", afirmó.

Si bien ese ejército era entonces en redes, su agenda para los próximos dos años está demostrando que tiene otro en la vida real. Además de la serie, ya está contratada para participar en las películas 'The One' y 'God's Country'. En esta última, además es productora.

Es decir,