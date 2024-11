La Organización de Miss Panamá le quitó el título a Italy Mora, quien el primer fin de semana de noviembre fue expulsada del Miss Universo. Aunque la directiva del concurso centroamericano había dicho que la modelo de 19 años mantendría el título, algo pasó que les hizo cambiar de opinión.

Las palabras expresadas en el comunicado con el que anunciaron su decisión dan a entender que la destitución es consecuencia de los rumores que surgieron en torno a la expulsión de Mora de Miss Universo.

"Desmentimos categóricamente cualquier versión que busque confundir a la opinión pública sobre los motivos de esta decisión", indicó el concurso Miss Universe Panamá.

"La Organización Señorita Panamá se ha mantenido en su posición de garantizar la integridad de la candidata. Sin embargo, antes de los constantes incumplimientos descritos en los contratos establecidos con la candidata y la organización nacional, con profundo pesar, anunciamos la formal destitución de la señorita Italy Mora de su título oficial de Miss Universo Panamá", expresa el texto.

La respuesta de Italy Mora

Mientras que la modelo había aceptado de forma callada su expulsión del Miss Universo, la decisión de las autoridades de Señorita Panamá le cayó terriblemente mal. En sus redes sociales, Mora aseguró que había hecho denuncias sobre "derechos vulnerados" y "extorsión".

"Me mantengo en mi posición de exigir a la organización Miss Universo Internacional copia de mi destitución formal y las sanciones aplicadas. NO soy la primera Miss Universo destituida por exponer los derechos que me fueron vulnerados y la extorsión que fuimos sometidos por organismos nacionales e internacionales", expresó.

Aunque no dio mayores detalles, en su texto asoma una pelea y un mayor escándalo en el concurso de belleza.

¿Qué pasará con Panamá en el Miss Universo 2024?

Considerando que la elección de la nueva reina universal tendrá lugar el sábado 16 de noviembre y todas las candidatas ya están en la Ciudad de México, este año no habrá una aspirante de la corona por parte de Panamá.

Las actividades del Miss Universo 2024 comenzaron el 2 de noviembre con 'La Gala de las Catrinas', en la que las concursantes participaron en la tradición mexicana del Día de Muertos.