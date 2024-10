Parece que 2024 es el año de los escándalos en los concursos de belleza. Esta vez le tocó al certamen Miss Grand International 2024, celebrado el pasado viernes en

Tailandia. La gran controversia está siendo protagonizada por la ahora ex segunda finalista Thae Su Nyein

La protagonista de este drama es Thae Su Nyein, la representante de Myanmar, quien fue

coronada como segunda finalista, pero que rápidamente se convirtió en el centro de una

polémica que ha dejado a muchos sorprendidos por su mala actitud.

Luego de ser anunciada como segunda finalista, la reacción de Thae fue inesperada y emotiva.

En lugar de celebrar su logro, la joven de 18 años se mostró bastante decepcionada, llorando

desconsoladamente en el escenario.

Este momento se volvió aún más dramático cuando el director del certamen, SoeMin Tun, le quitó la corona y la banda, arrojándolas al suelo en un acto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Thae Su Nyein no tardó en utilizar las suyas para expresar su frustración. En un

Facebook Live, afirmó que no necesitaba el título de segunda finalista y que había ido a

competir para ser Miss, no para ocupar el segundo lugar.

Las reacciones fueron intensas

Muchos internautas se dieron a la tarea de entrar en la conversación, algunos en apoyo,

defendiendo su derecho a expresar sus sentimientos en representación de su país; y otros en

plan de crítica, tildándola de arrogante.

La organización Miss Grand International decidió revocar oficialmente el título de segunda

finalista a Thae Su Nyein. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización

argumentó que su comportamiento había sido inapropiado y que había violado varias normas

del certamen.

"La organización Miss Grand International ha decidido revocar el título de segunda finalista a

Miss Grand Myanmar 2024, Thae Su Nyein, debido a su comportamiento inapropiado y a sus

acciones que violaron varias normas. Este anuncio se realiza para su información", es lo que se

puede leer en el comunicado oficial.

Es importante destacar que esta decisión no solo afectó a Thae, sino que también estaría en

juego Myanmar como país participante en futuras oportunidades para el certamen.

Hasta el momento, no se ha confirmado quién asumirá el puesto vacante dejado por Thae; sin

embargo, nombres como Safietou Kabengele (Miss Grand Francia) y Talita Hartmann (Miss

Grand Brasil) han sido mencionados como posibles reemplazos.

¿Quién ganó Miss Grand International 2024?

Rachel Gupta, una joven de 20 años originaria de Jalandhar, India, fue coronada como Miss

Grand International 2024 en Bangkok capital tailandesa, donde se vivió una noche llena de

sorpresas y emociones.

Durante todo el proceso del certamen, Gupta se mostró como una competidora fuerte en varias

categorías. En la competencia, demostró su compromiso social al abordar temas relevantes

como la sostenibilidad y el empoderamiento femenino.

En su discurso final, se enfocó en la importancia de cuidar el medio ambiente y promover un

mundo más justo para todos.