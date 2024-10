En un emotivo encuentro transmitido en redes sociales, Nicaragua da la bienvenida a una nueva reina de belleza. Geyssell García, una joven de 29 años, ha sido coronada como Miss Universo Nicaragua 2024, sucediendo a la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios. Este traspaso de poderes marca un nuevo capítulo para la belleza nicaragüense en el escenario internacional.

La ceremonia de coronación, celebrada en la Ciudad de México, fue un momento de gran emoción para ambas reinas. Sheynnis Palacios, con visible orgullo, colocó la corona sobre la cabeza de su sucesora, Geyssell García. "Quiero decirle que crea en ella, que este sueño se hizo realidad. Hoy en día tiene la bendición, la fortuna y la responsabilidad de representar a Nicaragua", expresó Palacios.

Por su parte, Geyssell García, visiblemente emocionada, agradeció a su predecesora y expresó su compromiso de representar dignamente a su país. "Me siento feliz, emocionada y agradecida por esta bendición que me ha dado Dios, por tener la oportunidad de seguir tu legado. Nos has hecho orgullosos a todos los nicaragüenses", dijo García a Palacios.

Con la coronación de Geyssell García, se inicia una nueva era para el certamen de belleza nicaragüense. Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la presentación de la nueva corona, un diseño plateado con incrustaciones de diamantes azules que sustituye a la icónica Garzon Crown. Esta nueva pieza representa un cambio de era y un símbolo de renovación para el certamen.

La nueva reina

Originaria de Santo Tomás, Chontales, Geyssell García es una joven emprendedora y modelo con una amplia trayectoria en el mundo de los concursos de belleza. Su belleza, inteligencia y carisma la han convertido en una de las favoritas del público nicaragüense.

Con la corona sobre su cabeza, Geyssell García se enfoca ahora en su preparación para el certamen de Miss Universo, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en México. La joven reina está recibiendo entrenamiento intensivo en pasarela, oratoria y cultura general, con el objetivo de representar dignamente a su país en el escenario internacional.

El legado de Sheynnis Palacios

Sheynnis Palacios ha dejado un legado importante como Miss Universo Nicaragua. Su belleza, inteligencia y compromiso social la han convertido en un referente para las jóvenes nicaragüenses. Con su despedida, se abre un nuevo capítulo en la historia de la belleza nicaragüense, uno que promete estar lleno de éxitos y logros. Esperamos que pueda regresar pronto a su querido Nicaragua.

Vale recordar que, la coronación de Palacios se convirtió en un hecho sin precedentes para Nicaragua y Centroamérica, pues tras haberse coronado como Miss Universo 2023 se convirtió en la primera nicaragüense en ganar este prestigioso certamen. Su triunfo generó gran alegría y orgullo en su país, especialmente en un contexto político complejo. Y, durante su reinado, la joven reina de belleza ha utilizado su plataforma para enviar un mensaje de esperanza y unidad a su nación.