La estrella de telenovelas Gaby Spanic confesó que fue víctima de abuso sexual, en el más reciente episodio de su reality 'Secretos de Villanas'. La venezolana contó que cuando estaba pequeña un ser que quería y admiraba le falló.

También puedes leer:: Las Villanas acaban con el tabú y hablan de los rumores de que Fernando Colunga es gay

"Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siente que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá. Ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso", comenzó diciendo la artista.

Según contó, su abusador fue un tío, hermano de su madre.

En entrevista con People en Español, Spanic expuso que su padre tampoco se enteró de lo sucedido en el momento preciso: "Antes que saliera esto al aire, yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien".

Hoy, a semanas de que la actriz llegue a sus 51 años de edad, decide soltar aquel pasado que la consumía para vivir en paz junto a su único hijo Gabriel de Jesús Spanic.

"Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos. Y mi hijo tiene la mejor madre del mundo, me lo dice y me lo agradece. Me escribió una carta tan bella una vez, como un diploma honorífico de ser madre. Me siento una mujer chingona en todos los sentidos, pero que también es ser humano. Me siento orgullosa de mí y sigo de pie con vida, tengo salud, tengo experiencia, tengo vivencia, que es lo único que me voy a llevar a la tumba finalmente", externó.

Una revelación con propósito

Para Gaby Spanic era importante desahogarse, pero también hacer un llamado a la conciencia y al cuidado de los más pequeños de la casa.

"Creo que esto es una reflexión muy importante para que cuiden mucho a sus hijos en sus casas, que no los dejen con familiares. Es mejor como yo hacía con mi hijo: 'Me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo', mi hijo al lado mío, para arriba y para abajo. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace", concluyó.