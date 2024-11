Pharrell trabajó en McDonald's mucho antes de convertirse en artista ganador de un Grammy, pero no le fue tan bien.

En una entrevista concedida a BBC Radio 2el 5 de noviembre, Pharrell habló de su breve paso por el sector de la gastronomía.

Despedido de una cadena de comída chatarra

"McDonald's fue mi primer y único trabajo. Me despidieron tres veces", reveló.

En cuanto a la razón por la que fue despedido, Pharrell compartió que había estado probando la comida demasiado. "Me comía los nuggets de pollo", dijo. Sin embargo, las dos primeras veces que fue despedido, Pharrell lo atribuyó a su pereza.

"Las dos primeras veces fue por pereza. La tercera fue como: '¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahí sentado comiendo nuggets?", reveló.

Aunque el sector de la restauración no funcionó para el músico, ha encontrado una carrera de éxito fuera de él. Su gran éxito se produjo cuando formó parte de The Neptunes junto a Chad Hugo. Juntos crearon éxitos como 'Drop It Like It's Hot', 'Hollaback Girl', 'Hot in Herre' y 'Rock Your Body'.

Te puede interesar: Tres personas imputadas en Argentina en el caso de Liam Payne

Sin embargo, Pharrell también tuvo éxito en solitario al margen de su trabajo con The Neptunes. Apareció en el Billboard Hot 100 con el sencillo 'Blurred Lines' junto a Robin Thicke. También consiguió un nº 1 en solitario con 'Happy', que reinó durante 10 semanas.

Desde entonces, la canción ha vendido 13,9 millones de copias y se ha convertido en uno de los singles más vendidos de la historia. Además, CNN informa de que la canción fue declarada la más escuchada en la radio británica en 2010.

Su otro trabajo en solitario incluye la canción "Get Lucky" con los músicos Daft Punk.

"Cuando tenía unos 40 años, fue cuando 'Get Lucky', 'Blurred Lines', 'Happy', todo eso fue el mismo año", dijo Pharrell a Zane Lowe para Apple Music 1. "Y todas estas eran canciones que eran más comisiones que simplemente como, me desperté un día y decidí que voy a escribir sobre X, Y y Z", continuó.

Al margen de su trabajo en la música, Pharrell se ha convertido en un magnate de la moda y ha lanzado sus propios sellos con Billionaire Boys Club y Ice Cream.