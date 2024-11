El artista español Enrique Iglesias sorprenidó a la audiencia reunida en Madrid para verle recibir Global Icon en LOS40 Music Awards Santander 2024, cuando habló de su colega y compatriota Rosalía y de su vida como papá.

En los premios, entregados por una de las cadenas de radio más importantes del mundo de habla hispana, Enrique fue reconocido como una estrella global, título reservado para aquellas figuras internacionales que han plasmado una influencia en todo el mundo. El artista reapareció en España tras tres años de ausencia para recoger el galardón, dejando varias frases durante su discurso.

"Es un honor estar aquí en LOS40 Music Awards. El tiempo pasa volando y no me creo que tenga este premio entre mis manos. Le quiero dar las gracias a mi casa de discos y a mi equipo que me aguanta todo el año. Por su puerto a mis fans. Si no fuera por ustedes no estaría aquí esta noche. Me gustaría dedicar mi premio a Valencia y a todas las comunidades afectadas (por el fénomeno DANA). Hay que seguir apoyando", dijo el cantante de 'El Perdedor'.

También destacó la interpretación del tema 'Héroe' que protagonizó Rosalía durante su 'Motomami Tour', y que sorprendió al propio Enrique Iglesias.

"Cada vez que escucho a Rosalía cantar se me ponen los pelos de punta. Es un placer y un honor escucharla cantar una canción que escribí cuando tenía 19 o 20 años. Es una canción a la que le tengo muchísimo cariño" comentó al respecto el hijo de Julio Iglesias.

Curiosamente también fue coronado en la Categoría Global Latina por Mejor Colaboración, gracias a su dueto con María Becerra en 'Así Es La Vida', sencillo extraído de 'Final Vol.2'.

El reconocimiento a la carrera de Enrique llega tras casi cumplir los 30 años dentro de la música, que celebrará en 2025 con el lanzamiento de un recopilatorio de Grandes Éxitos, además de convertirse en uno de los pioneros de la música latina con la venta de 180 millones de álbumes en todo el globo, gracias a los 11 discos que acumula.

Aunque había asegurado que seguiría en la música, a pesar de que llamó a sus dos más recientes álbumes 'Final Vol.1' y 'Final Vol.2', Enrique reitieró que sí continuará haciendo música "pero no de la manera convenciona"l, sino que se mantendrá sacando canciones en forma de sencillos y que las discografías serán para proyectos como recopilatorios.

Enrique papá

Lo que sí fue una gran sorpresa fue escucharlo hablando públicamente de su vida como padre de sus hijos con Anna Kournikova, pues aseguró se dedica mucho más a convivir con los pequeños y verlos crecer.

"Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido", aseguró el artista residenciado en Miami.

Pero no quiso dejar en el aire a la fanaticada, indicando que pueden esperar más música por parte de él en años posteriores.

"Es el último álbum que voy a lanzar en mi carrera, por ahora (sobre Final Vol.2). Para un álbum suelo escribir 100 canciones y después elijo las que más me gustan, pero ahora quiero escribir y a lo mejor sacar uno o dos sencillos, no necesariamente un disco. Voy a seguir, pero no quiero estar presionado", añadió.

Lo importante es que habrá Enrique Iglesias para rato, así que a esperar pronto por otro temazo del español.