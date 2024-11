Acompañar a Liam Payne 40 minutos antes de su muerte y dejarlo a su suerte le ha transformado la vida. Ahora, Rogelio 'Roger' Nores explica cómo sucedieron las cosas y niega estar vinculado con el fallecimiento del artista.

El cantautor británico murió el pasado 16 de octubre tras caer del balcón del hotel CasaSur, donde se hospedaba en Buenos Aires. Esta semana, las autoridades judiciales levantaron cargos contra tres hombres, uno de ellos está imputado de "abandono como causa de muerte". Aunque las autoridades argentinas no dieron nombres, la prensa aseguró que se trata de Nores, quien había sido visto a menudo con el fallecido miembro de One Direction.

En una entrevista exclusiva con el diario británico The Daily Mail, Nores rechazó ser sospechoso en la muerte del artista y rechazó las afirmaciones de que la policía había hecho una redada en su casa en Buenos Aires.

Rogelio Nores, en sus propias palabras

"Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto pasara. Había más de 15 personas en el lobby del hotel hablando y bromeando con él cuando me fui. Nunca pude imaginar que algo así pasaría", afirmó el hombre de nacionalidad argentina y 35 años.

"Di mi declaración al fiscal el 17 de octubre como testigo y desde entonces no he hablado con ningún policía ni fiscal", agregó. "Yo no era el representante de Liam. Él era simplemente un amigo muy querido. Por favor, refiéranse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto.

"Estoy realmente desolado por esta tragedia, y extraño a mi amigo cada día", agregó.

El nombre de Nores comenzó a circular cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina imputó a tres personas en el caso de Liam por 'conductas ilícitas' de tres personas. Dos serían un empleado del hotel y un dealer de narcóticos. Ambos tienen cargos por abastecimiento y venta de sustancias ilegales.

La tercera persona se dice que es un amigo del músico, quien lo "abandonó".

"A raíz de las evidencias recopiladas y tras analizar los varios cuerpos de actuaciones y numerosos anexos documentales y los antecedentes del caso, lafiscal Andrea Madrea imputó formalmente a tres personas, solicitando su indagatoria y detención en un dictamen de 180 páginas presentado el viernes pasado ante la jueza Bruniard", se lee en el texto compartido por el ente de seguridad.

Además, se supo que la Fiscalía allanó nueve domicilios de la capital y en otras provincias de Buenos Aires, así como solicitaron la instauración del "secreto de sumario" para proteger sus resultados y la integridad de la investigación.